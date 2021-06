Colpaccio della Virtus al Forum, Olimpia ko in gara 1

Subito colpaccio per la Virtus Bologna in gara 1 della finale scudetto: la squadra di Djordjevic espugna il Forum di Assago imponendosi sull’Olimpia Milano per 77-83 dopo una partita condotta per larga parte al comando. I top scorer per gli ospiti sono un grande Teodosic con 19 punti e Weems con 15. A Messina non bastano i 16 punti di Leday e Rodriguez, e i 15 di Datome.

LA GARA

Nettamente meglio le V nere nel primo tempo. La squadra di Djordjevic va in crescendo, trascinata dalla giocate di Teodosic, e tocca il +14 nel secondo quarto grazie alle triple di Abass e Ricci. L’Armani reagisce con Rodriguez e Datome ma all’intervallo il vantaggio di Bologna è pesante, +11.

Continuano le difficoltà di Milano nel terzo quarto, la Virtus tocca il +17 con un parziale di 0-9, poi la squadra di Messina cerca di reagire con Hines e Rodriguez, Bologna avanti 53-67 al 30′.

Si riorganizza l’Olimpia nell’ultimo quarto, la squadra di Messina cambia marcia con le triple di Rodriguez e Leday, e torna sotto. A cinque minuti dalla sirena Punter e Leday riportano i meneghini sul -2, reagiscono gli ospiti che rifiatano con Markovic, che da nove metri spezza il ritmo dell’Olimpia. Teodosic guadagna altri liberi nel momento decisivo del match e Bologna allunga, mantenendo un margine rassicurante fino alla sirena.

OMNISPORT | 05-06-2021 22:53