04-09-2022 19:48

Colpo di scena a Eurobasket: la Lituania presenta un reclamo ufficiale alla FIBA per un tiro libero non fatto tirare nella partita (persa) contro la Germania.

Tutto succede nel terzo quarto. Manca un minuto alla sirena. Al tecnico della Germania, Gordon Herbert, viene fischiato un tecnico subito dopo un fallo ai danni di Jonas Valanciunas. Cosa dicono le regole della Fiba? Che il libero per il tecnico deve essere tirato prima dei due per il fallo. Ma cos’è successo? Che il ‘supplementare’ non è stato fatto tirare alla formazione baltica (per la cronaca, comunque, Valanciunas ha sbagliato entrambi i liberi per il fallo subito). “È dura. Il tiro che non ci è stato dato, ci è costato la partita” ha commentato, a fine gara, il tecnico Mindaugas Kuzminskas. Perché? Perché, poi, il match si è concluso per 109 a 107, dopo due overtime, in favore della Germania.

Il tabellino della Lituania: Valanciunas 34, Grigonis 17, Sabonis 13

Il tabellino della Germania: Wagner 32, Schroder 25, Lo 21