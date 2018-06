Colpo di scena, accordo tra il Milan e Ciro Immobile

I tifosi del Milan devono ancora assorbire la botta della squalifica inflitta dall'Uefa, ma intanto il club rossonero procede a passo spedito la campagna di rafforzamento per la prossima stagione.

L'indiscrezione è di quelle clamorose: secondo quanto riporta Sky, nella giornata di giovedì sarebbe andato in scena un pranzo-vertice tra Mirabelli e l’agente del bomber della Lazio Ciro Immobile, 41 gol nella scorsa stagione tra campionato e coppe. Il Diavolo avrebbe addirittura ottenuto la disponibilità della punta campana a un suo trasferimento a Milano. L’offerta contrattuale sarebbe maggiore di quanto percepisce attualmente alla Lazio, e perciò il giocatore avrebbe dato il suo apprezzamento alla destinazione.

Ora per i rossoneri viene il difficile: il presidente della Lazio Claudio Lotito valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro, e non sarà certo una trattativa semplice o breve.

Immobile, legato da un contratto in in scadenza nel giugno del 2022, negli scorsi giorni non aveva dato segnali di un suo presunto addio e in un'intervista a Sky si era invece detto pronto a cominciare la prossima stagione agli ordini di Simone Inzaghi: "Sono orgoglioso di quanto fatto quest’anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città. Ringrazio il sindaco e tutti gli assessori per la targa, mi piace stare in mezzo alla storia di Torre Annunziata. Le partite a tennis e paddle con Inzaghi? Il mister è forte, gioca bene a tennis e a paddle ancora di più. Abbiamo sudato un po’, bisogna farlo perché l’estate è stata lunga, non vedo l’ora di iniziare la preparazione quindi mi sono tenuto in forma. Il mio futuro? Sto giocando a paddle, quindi sono tranquillissimo. Poi è ovvio, ho fatto 41 gol stagionali e ci sta che il mio nome venga accostato a qualche squadra. Io rimango sereno, mi godo questi ultimi giorni di vacanza e non vedo l’ora di ricominciare”.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 10:10