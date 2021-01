Colpo in attacco per l'Udinese: ufficiale l'arrivo di Llorente

Terza avventura italiana per Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, dopo aver vestito le maglie di Juventus e Napoli, riparte in Serie A dall’Udinese.

Llorente nella mattinata di martedì ha di fatto iniziato a Roma, con le visite mediche alle quali si è sottoposto a Villa Stuart, la sua esperienza con il club friulano.

E’ stata poi l’Udinese ad annunciare la definitiva fumata bianca ed il buon esito delle trattative con il Napoli.

Llorente, classe 1985, è approdato al Napoli nel settembre del 2019 a parametro zero dopo la parentesi vissuta al Tottenham.

Con la maglia del club campano in un anno e mezzo ha segnato quattro goal complessivi, tre dei quali nella scorsa stagione in Serie A.

In questa annata non è riuscito a trovare lo spazio che sperava agli ordini di Gattuso, visto che tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ha totalizzato appena 56’ in campo.

In Italia ha sin qui vinto due Scudetti, due Coppe Italia (una delle quali con il Napoli) e due Supercoppe Italiane.

27-01-2021