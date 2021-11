Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Lillehammer

30-11-2021 14:05

Dopo il primo weekend di gare in Finlandia, la Coppa del Mondo di Combinata Nordica si sposta in Norvegia e, per la precisione, a Lillehammer dove nel fine settimana andranno in scena tre gare, una in campo femminile e due in campo maschile.

Per l’occasione l’Italia potrà nuovamente schierare il faro del movimento Alessandro Pittin, assente a Ruka e pronto a cogliere in Norvegia le prime importanti indicazioni della stagione. Assieme a lui, il contingente azzurro consterà di altri sei rappresentanti.

Di seguito tutti l’elenco completo dei convocati.

Uomini: Alessandro Pittin, Samuel Costa, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas.

Donne: Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Annika Sieff.

