Come cambia il fuorigioco: ecco l’offside alla Wenger

La FIFA è pronta a sperimentare la nuova regola del fuorigioco, conosciuta come "Legge Wenger", che rivoluzionerà il calcio

04-07-2023 20:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Il calcio potrebbe subire una svolta epocale nel prossimo futuro. La FIFA e l’IFAB sono infatti in procinto di sperimentare una nuova regola del fuorigioco che dovrebbe dimezzare il numero di offside fischiati a partita, passando dalla media attuale di quattro a sole due chiamate per match. Questa rivoluzione si basa su un’idea dell’ex allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger ed è pensata per favorire un gioco più offensivo e, di conseguenza, più spettacolare.

Come funziona il fuorigioco alla Wenger e dove verrà testato

Dimentichiamoci le alzate di bandierina da parte degli assistenti dell’arbitro per un’alluce oltre la linea dell’ultimo difensore. Il fuorigioco alla Wenger prevede che un giocatore sia considerato in posizione di offside solo quando tutto il suo corpo si trovi oltre l’ultimo giocatore della squadra avversaria, eliminando di conseguenza tutte quelle frustranti chiamate millimetriche.

Per verificarne la funzionalità la FIFA testerà la nuova regola prima nel campionato under21 maschile e in quello under19 femminile in Svezia e poi in Spagna e Italia. A conferma di ciò sono arrivate anche le parole di Per Widen, esponente del Comitato Sviluppo e Assistenza Tecnica UEFA per la Federcalcio Svedese: “All’inizio eravamo un po’ titubanti, ma poi abbiamo pensato che avremmo dovuto partecipare. È divertente essere coinvolti in qualcosa del genere fin dall’inizio. La FIFA ce l’ha venduto bene, hanno molta fiducia nel nostro calcio e sanno che abbiamo una buona organizzazione“