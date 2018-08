Come sbloccare la Skin Galaxy in Fortnite

L’attesissimo sbarco di Fortnite sui dispositivi Android è finalmente avvenuto. La battle royale più celebre di sempre è per ora compatibile solo su una serie ristretta di tablet e cellulari equipaggiati con il sistema operativo di Google, ma il primo passo è stato fatto. Finora, infatti, su mobile poteva essere giocata solo su iOS o tramite applicazioni non ufficiali. Tra gli smartphone supportati c’è ovviamente il nuovo Samsung Galaxy 9, in onore del quale Epic Games ha introdotto la Skin Galaxy.

Creata in stretta collaborazione con l’azienda coreana, si tratta di una skin che ricopre il personaggio di stelle e altre decorazioni a tema spaziale. Per poterla sbloccare è necessario avere un Samsung Galaxy Tab S4 o, appunto, il Galaxy Note 9 e giocare almeno tre partite complete. Tra l’altro, è stato introdotto un blocco speciale che permette lo sblocco della skin soltanto una volta per ciascun dispositivo.

Non mancano però i metodi alternativi che, più o meno leciti, stanno facendo il giro del web. Sembra che qualcuno sia addirittura riuscito ad ottenere la skin loggandosi al proprio account Fortnite dai Galaxy 9 in esposizione nei negozi di elettronica. Una pratica diffusasi via Reddit alla quale Samsung sta già cercando di porre rimedio bloccando gli accessi al titolo dai dispositivi demo.

La Skin Galaxy di Fortnite arriva a cifre da capogiro su eBay

Tuttavia, anche su eBay la Skin Galaxy è comparsa in vendita ad un prezzo davvero esorbitante: mille euro. Una cifra sicuramente altissima, ma non mancano gli acquirenti disposti a sborsarla per accaparrarsi la tanto agognata veste. Tra l’altro sembra proprio che i venditori, per poter disporre di un alto numero di skin, usino a loro volta metodi non del tutto leciti per procurarsele e che Epic Games e Samsung possano presto intervenire anche su questo problema.

