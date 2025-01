Como-Atalanta, moviola: tre gol annullati, Pairetto in confusione, giallo sulla prima rete

La prova dell’arbitro Pairetto al Sinigaglia analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto piemontese ha ammonito quattro giocatori

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Como-Atalanta – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Peggio ancora in Inter-Empoli, sua ultima uscita, vediamo come se l’è cavata al Sinigaglia.

I precedenti di Pairetto con Como e Atalanta

L e ultime due volte che ha arbitrato l’Atalanta l’ha vista vincere. Di corto muso a Cagliari lo scorso 14 dicembre. Sulla ruota di Napoli il 30 marzo scorso. Con lui la Dea ha un bilancio favorevole di sette vinte, due pareggiate e altrettante perse .mentre i padroni di casa della ventiduesima di serie A col torinese a dirigere ha perso in casa 5-1 con la Lazio il 31 ottobre 2024, ultima di tre battute d’arresto con altrettanti pari e due vittorie risalenti però agli anni dieci in serie C.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Cipressa con Ayroldi IV uomo, Meraviglia al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Lookman, Jack, Brescianini, Samardzic.

Como-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Fischia molto ma ammonisce poco, e sbagliando quando estrae i cartellini, l’arbitro Pairetto. Al 30′ l’eurogol di Nico Paz, un sinistro all’incrocio, viene neutralizzato per qualche attimo dall’intervento dell’arbitro che annulla per fuorigioco di Fadera, ma dopo il VAR-check la rete viene convalidata. Primo giallo al 50′ per Lookman per un normalissimo tentativo di spinta su Dossena che lo anticipa in area: ammonizione incomprensibile.

Al 66’ ammonito Jack per un contrasto con De Ketelaere che non sembrava particolarmente duro. Al 69′ rimpallo in area comasca con Ederson che trova l’assist giusto per Lookman che segna ma si alza ancora la bandierina: gol annullato per fuorigioco e stavolta il Var conferma. Al 77′ secondo gol annullato, stavolta al Como con Cutrone che segna in netto offside. Al 69′ rimpallo in area comasca con Ederson che trova l’assist giusto per Lookman che segna ma si alza ancora la bandierina: gol annullato per fuorigioco e stavolta il Var conferma.

Al 77′ terzo gol annullato, stavolta al Como con Cutrone che segna in netto offside. All’80’ il quarto gol annullato, stavolta a De Ketelaere per un tocco di gomito prima che spingesse la palla in rete sotto porta: decisivo l’intervento del Var. All’87’ ammonito anche Brescianini. Al 90’ infine ammonito Samardzic. Dopo 4’ di recupero Como-Atalanta finisce 1-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul gol di Nico Paz alla mezzora: “Dalle immagini sembra chiaramente in posizione regolare Fadera, il gol è buono”. Sull’ammonizione fantasma a Lookman Marelli spiega: “E’ stato un giallo sprecato, non c’erano presupposti per l’imprudenza, è stato un normale contrasto di gioco”. Infine sul gol annullato a De Ketelaere dice: “C’è un tocco col gomito destro di De Ketelaere, la rete non è regolare”.