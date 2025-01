Como-Atalanta 1-2 pagelle: Paz spaventa la Dea, la ribalta Retegui, la mossa vincente è Brescianini, VAR protagonista

Top e flop: bene Fadera e De Cunha, Nico Paz il migliore. Retegui ribalta tutto, sorpresa Brescianini con due assist. Zappacosta ed Ederson deludono

Un’ora di paura e poi la corsa è ripresa: dopo il ko interno col Napoli, l’Atalanta era sotto – meritatamente – anche a Como dopo un eurogol di Nico Paz ed un tempo tutto di marca lariana. La Dea si è però svegliata in tempo per centrare il primo successo in campionato nel 2025: finisce 1-2 al Sinigaglia con una rimonta di rabbia e grinta ispirata dalla coppia Brescianini-Retegui. Il centrocampista entra nella ripresa e fornisce due assist d’oro per Retegui che si conferma bomber rapace e ribalta la partita. Quarta doppietta stagionale per l’italo-argentino che non si ferma più. Nel festival dei gol annullati (tre, di cui due alla Dea mentre quello iniziale di Paz era stato prima negato e poi convalidato con l’intervento del Var) restano solo gli applausi alla squadra di Fabregas, che dopo essere stata raggiunta si è squagliata ed è ferma a 23 punti in classifica, mentre l‘Atalanta riprende la rincorsa a Napoli e Inter e si porta a 46 punti.

Como-Atalanta, la chiave tattica della gara

Nel Como, schierato con il 4-2-3-1, in difesa giocano dal 1′ Engelhardt, Kempf, Dossena e Moreno (uscito per infortunio al 26′), mentre Da Cunha e Perrone agiscono in mediana. Sulla trequarti torna dal primo minuto Nico Paz con Strefezza alle spalle di Diao. Solo panchina per Cutrone.

Nell’Atalanta di Gasperini, schierata con il 3-4-1-2, davanti a Carnesecchi ci sono Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Tandem d’attacco formato da Lookman e Retegui con Samardzic a supporto.

I padroni di casa si confermano nettamente superiori nella costruzione del gioco e risultano particolarmente pericolosi nelle ripartenze, in specie sulla fascia sinistra con Fadera che prevale su Zappacosta (poi Bellanova dal 2T) e su Scalvini. Nel secondo tempo Gasperini inserisce Brescianini che cambia tatticamente la gara e realizza due assist.

Como-Atalanta, curiosità: Nico Paz 5 gol in A ma solo al Sinigaglia

Al 30′ è il bomberino spagnolo a sbloccare il risultato nella sfida contro l’Atalanta. Su un cross teso di Fadera, Nico Paz calcia di sinistro di prima intenzione e, con un tiro a giro sotto la traversa, batte Carnesecchi.

Si tratta della quinta rete stagionale in Serie A del trequartista del Como ma, ancora una volta, il gol è stato segnato dallo spagnolo solo al Sinigaglia di Como.

I top e flop del Como

Nico Paz 7.5. Realizza la rete del vantaggio con un tiro di sinistro di prima intenzione dall’interno dell’area.

Realizza la rete del vantaggio con un tiro di sinistro di prima intenzione dall’interno dell’area. Fadera 7. Serve un assist perfetto con un cross di sinistro che coglie Nico Paz libero in area.

Serve un assist perfetto con un cross di sinistro che coglie Nico Paz libero in area. Da Cunha 7. Massiccio a centrocampo, abile nei contrasti. Al 30′ risulta decisivo nella riconquista del pallone su Zappacosta, azione da cui scaturisce la rete di Nico Paz.

Massiccio a centrocampo, abile nei contrasti. Al 30′ risulta decisivo nella riconquista del pallone su Zappacosta, azione da cui scaturisce la rete di Nico Paz. Kempf 4. Al 57′ non stringe in marcatura su Retegui che trova la rete del pareggio con un sinistro al volo. Al 70′ fa peggio: si dimentica completamente dell’attaccante avversario e lo lascia libero di entrare in area e di realizzare la rete del vantaggio.

I top e flop dell’Atalanta

Retegui 8. Di sinistro al volo trova la rete del pareggio con un tiro da distanza ravvicinata. Trova la rete del raddoppio agganciando il pallone in area su assist di Brescianini.

Di sinistro al volo trova la rete del pareggio con un tiro da distanza ravvicinata. Trova la rete del raddoppio agganciando il pallone in area su assist di Brescianini. Brescianini 7.5 Entra al 55′ e cambia la gara con un assist realizzato per Retegui dopo un minuto: cross basso dalla sinistra a rientrare. Al 69′ realizza un secondo assist per Retegui.

Entra al 55′ e cambia la gara con un assist realizzato per Retegui dopo un minuto: cross basso dalla sinistra a rientrare. Al 69′ realizza un secondo assist per Retegui. Zappacosta 5. Pensa di poter dribblare liberamente sulla fascia ma, al 30′, viene fermato da Da Cunha che intercetta il pallone e fa nascere l’occasione del vantaggio del Como.

Pensa di poter dribblare liberamente sulla fascia ma, al 30′, viene fermato da Da Cunha che intercetta il pallone e fa nascere l’occasione del vantaggio del Como. Ederson 5. In ritardo nel recupero su Nico Paz, lasciato libero di calciare in area in occasione del vantaggio avversario.

