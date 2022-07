Como: domani la presentazione di Fabregas

31-07-2022 15:38

Il Como è pronto a svelare il suo incredibile colpo di mercato, Cesc Fabregas. Domani infatti il 35enne centrocampista spagnolo ex Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco, come riporta Sportmediaset, sarà presentato alle 15 in conferenza stampa all’Hotel Hilton di Como. Svincolatosi proprio dal Monaco, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, il campione del mondo 2010 con la Spagna si appresta a iniziare la sua avventura nella città lacustre lombarda e nella Serie B di casa nostra firmando un contratto biennale.

