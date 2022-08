Como show, dopo Fabregas arriva Henry: "Obiettivo Serie A a breve"

29-08-2022 17:00

Altro campione a Como dopo Fabregas, Thierry Henry ha fatto il suo ingresso come azionista nella società dei miliardari fratelli Hartono che gestiscono il club lombardo. Il francese ha spiegato i suoi progetti: “Si è aperto un nuovo capitolo della mia vita, l’ennesima dopo calciatore, allenatore e commentatore tv. Quando il mio procuratore mi ha parlato di questa opportunità mi sono buttato. Uno degli obiettivi principali è investire nella comunità comasca, creare una sinergia con la città e con la gente del territorio attraverso varie iniziative utili anche a creare posti di lavoro. Como vanta una bella storia nel mondo, ma in questo momento è conosciuta principalmente per la bellezza della città, per il lago, ma ora speriamo che lo sia anche per la sua forza calcistica. È ora di fare crescere di più l’aspetto sportivo, anche se il passato è comunque importante e va rispettato. Ma ora vogliamo aprire un capitolo nuovo”.

“Ho parlato sia con Cesc sia con Zambrotta che ho conosciuto a Barcellona e entrambi mi hanno parlato benissimo di questa città e di questa gente – continua Henry -. Da qui la mia decisione di buttarmi nell’avventura. Abbiamo in testa tante cose. A parte il mio impegno nei confronti della città, l’obiettivo sportivo è conquistare la Serie A in un tempo relativamente breve, poi vogliamo mettere a posto la questione stadio e ricostruire il settore giovanile e essere competitivi assieme a Milan, Inter, Atalanta eccetera. E il fatto che Henry e Fabregas abbiano accettato di partecipare a questo progetto credo diano l’idea della nostra serietà”.