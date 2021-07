Completato il quadro degli ottavi di finale femminili di Wimbledon

Si è completato il quadro degli ottavi di finale del singolare femminile di Wimbledon con la disputa dei match di terzo turno della parte alta del tabellone. E’ uscita di scena, ma era abbastanza prevedibile, la finalista dell’ultimo Roland Garros, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, battuta 7-5 6-3 dalla ceca Karolina Muchova, che ora se la vedrà con la spagnola Paula Badosa, vincitrice in rimonta per 5-7 6-2 6-4 sulla polacca Magda Linette. Sarà affascinante il match tra Angelique Kerber e Coco Gauff: la tedesca, ex numero 1 del mondo e campionessa del 2018 ai Championships, ha sconfitto anch’essa in rimonta la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 2-6 6-0 6-1, la 17enne statunitense, probabile futura numero 1 del mondo, ha rifilato un doppio 6-3 alla slovena Kajsa Juvan.

Continua a sorprendere la 18enne britannica Emma Raducanu, vincitrice per 6-3 7-5 sulla romena Sorana Cirstea, la sua avversaria sarà l’australiana Anja Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini, che ha ribaltato il match che stava perdendo 6-4 2-0 contro la lettone Jelena Ostapenko finendo per vincere 4-6 6-4 6-2. Infine, ci sarà un esame durissimo per la ceca Barbora Krejcikova, fresca trionfatrice del Roland Garros, che ha battuto per 7-6 3-6 7-5 la lettone Anastasija Sevastova e che ora dovrà vedersela con l’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty, che ha sconfitto per 6-3 7-5 la ceca Katerina Siniakova, compagna di doppio proprio di Krejcikova, con la quale ha vinto l’ultimo Roland Garros.

