06-06-2022 15:02

Il comunicato ufficiale, affidato alla più importante agenzia di stampa spagnola, la Efe, ha cristallizzato definitivamente quel finale amaro, quasi malinconico che i rumors degli ultimi tempi avevano sottinteso.

Ormai dell’idillio tra Shakira e Gerard Piqué rimane il passato, una famiglia edificata su un’amore travolgente e sulla reciproca testimonianza di affetto che ha indotto entrambi a scegliere di diventare genitori di due bambini, Milan e Sasha.

Shakira-Piqué, il comunicato ufficiale della rottura

“Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”, si legge in questo breve riassunto di 12 anni di vita in comune, del loro rapporto, delle traversie e delle reciproche incomprensioni.

Questo è quanto, al di là di una sequenza corposa di allusioni e di presunti e confermati tradimenti da parte dell’ex centrale del Barcellona che ha intrapreso di recente una via nuova, molto differente da quella scelta da colleghi illustri. Shakira, invece, ha spiegato con questa conferma la difficoltà maturata anche nel gestire certe allusioni.

Il presunto attacco di ansia

Anche il grave problema di salute che aveva colpito suo padre si è tramutato in un suo presunto attacco d’ansia, smentito categoricamente dalla stessa artista.

D’altronde, Shakira è una pop star globale, che in virtù della propria celebrità planetaria ha conquistato lo stesso calciatore che la conobbe in occasione dei Mondiali del 2010, quando la cantante colombiana scrisse l’inno di quell’evento in Sud Africa.

Il dettaglio scabroso rivelato da Suzy Cortez

La loro fu una passione totale, innescata da un’attrazione fatale da parte di piqué che non le lasciò tregua: iniziarono una relazione, ebbero due figli, non si sono mai sposati e stando alle indiscrezioni che stanno riempendo riviste e siti di lingua spagnola l’imprenditore si era staccato da tempo. Da ultimo le affermazioni di Suzy Cortez, modella tra le più famose in Sudamerica, ha descritto al el Diario un uomo incline a una certa spregiudicatezza.

“Questo qua non vale niente – ha affermato la modella –. È stato lui a mandarmi il messaggio più diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava”, avrebbe affermato accusando Piqué di averla contattata tra il 2016 e il 2018 prima con un messaggio tramite un amico in comune e poi via Instagram.

Un dettaglio che ha taciuto, a suo dire, per non acuire una crisi che mostrava delle crepe profonde nel rapporto tra l’artista e l’ex calciatore spagnolo.

La loro relazione è giunta a un epilogo insperato da entrambi, su cui hanno domandato riserbo proprio per evitare che l’attenzione mediatica amplifichi uno strappo doloroso, per la coppia e, soprattutto, i loro bambini come hanno tenuto a lasciar intendere nella loro nota congiunta.

VIRGILIO SPORT