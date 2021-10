Condannato l'organizzatore del volo in cui perse la vita Emiliano Sala

28-10-2021 16:35

Arrivano novità per quanto riguarda l’incidente aereo che ha portato alla morte il calciatore Emiliano Sala nel gennaio del 2019. L’organizzatore del volo David Henderson è stato ritenuto colpevole di aver messo in pericolo la sicurezza del velivolo aereo.

A riferirlo è la BBC, che riporta inoltre di come la sentenza per fare definitivamente luce sull’incidente avrà luogo il prossimo 12 novembre. Nel disastro aereo a perdere la vita ci fu anche il pilota cinquantanovenne David Ibbotson

Al momento dell’incidente Sala aveva 28 anni e giocava nella Ligue 1 francese con la maglia del Nantes ma stava per trasferirsi in Premier League. L’argentino stava volando proprio verso l’Inghilterra per accettare l’offerta di contratto del Cardiff.

Un rapporto della Air Accidents Investigation Branch ha fatto emergere che Ibbotson aveva perso il controllo dell’aereo per via del maltempo. L’aereo alla fine è precipitato nella Manica a nord di Guernsey dopo essere sceso a una velocità di circa 235 nodi.

