Conference League, andata Terzo Turno: tutti i risultati

È ormai iniziata la neonata Conference League, la terza competizione europea per Club voluta dalla UEFA. Nella serata di oggi si sono giocate parecchie partite valide per l’andata del terzo turno preliminare: vittorie facili per Maccabi Haifa, Feyenoord, Rosenborg ed Anderlecht, perde il Bodo/Glimt. Solo pari per Copenhagen e Rubin Kazan. Ricordiamo che questa competizione vedrà impegnata solamente la Roma per quanto riguarda le squadre italiane.

Ecco tutti i risultati:

KuPS-Astana 1-1

Lok. Plovdiv-Copenhagen 1-1

Sochi-Partizan 1-1

Tobol-Zilina 0-1

Elfsborg-Velez Mostar 1-1

AEL Limassol-Qarabag 1-1

CSKA Sofia-Osijek 4-2

Dinamo Batumi-Sivasspor 1-2

Laci-Anderlecht 0-3

Maccabi Haifa-HB Torshavn 7-2

Riga-Hibernians 0-1

Rosenborg-Domzale 6-1

Vitesse-Dundalk 2-2

Vojvodina-LASK 0-1

Trabzonspor-Molde 3-3

Ferreira-Larne 4-0

Kolos Kovalivka-Shakhtar K. 0-0

Prishtina-Bodo/Glimt 2-1

Slask-H. Beer Sheva 2-1

Trnava-M. tel Aviv 0-0

Gent-RFS 2-2

Lucerna-Feyenoord 0-3

Hibernian-Rijeka 1-1

TNS-Plzen 4-2

Breidablik-Aberdeen 2-3

Cukaricki-Hammarby 3-1

Shamrock Rovers-Teuta 1-0

Ujpest-Basilea 1-2

Rakow-Kazan 0-0

Santa Clara-O. Lubiana 1-0 al 30′

OMNISPORT | 05-08-2021 23:32