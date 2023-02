Conference League Cluj-Lazio: le probabili formazioni

Sarri fa la conta degli assenti: a Romagnoli e Pedro si aggiungono Milinkovic-Savic, Patric e Zaccagni; sarà l'italiano Scuffet a difendere i pali romeni.

23-02-2023 09:19

Una Lazio decimata ha comunque intenzione di difendere il minimo vantaggio acquisito in inferiorità numerica una settimana fa contro gli uomini di Dan Petrescu: l’obiettivo è provare a succedere nell’albo d’oro della manifestazione i cugini giallorossi. Maurizio Sarri, che non avrà Patric causa squalifica e gli influenzati Milinkovic-Savic e Zaccagni, lancia nel tridente il baby Romero, già decisivo contro il Monza, e sceglie Gila in difesa e Vecino a centrocampo; i padroni di casa, che hanno rifilato un 3-1 all’Arges Pitesti, avranno i pali difesi dall’ex Udinese Simone Scuffet e dovranno affrontare le indisponibilità di Yuri Matias in difesa e N. Boateng in mezzo al campo.

Queste le probabili formazioni:

Cluj (4-4-2): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Boateng, Petrila; Yeboah, Janga. Allenatore: Petrescu.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Marcos Antonio, Luis Alberto, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Romero. Allenatore: Sarri.

Fischio d’inizio allo stadio Radulescu alle 18,45: dirige il Sig. Zwayer.