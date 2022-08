Conference League, Fiorentina ai gironi: la gioia di Italiano e Commisso

25-08-2022 22:43

La Fiorentina si è qualificata per la fase a gironi di Conference League. Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, in Olanda è finita 0-0 contro il Twente. Risultato che è bastato per raggiungere l’obiettivo, come ammesso da Vincenzo Italiano: “Missione compiuta, con sofferenza e follia, contro una delle squadre più forti del sorteggio. Regaliamo ai tifosi una qualificazione ai gironi che tutti aspettavano”.

Il tecnico ha poi sottolineato quanto successo nei minuti finali della gara: “Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Ci sarebbe da dire qualcosina anche a Igor – ha tenuto a precisare Italiano -. Il calcio insegna tanto, lo si vede dai gol che abbiamo sprecato. Dobbiamo riuscire a concretizzare quel che creiamo. Grande merito alla squadra”.

C’è felicità nell’ambiente Fiorentina, come dimostrato dopo la gara anche dal presidente Rocco Commisso: “Sono davvero felicissimo, martedì avevo incitato i ragazzi a metterci il cuore fino alla fine e hanno seguito a pieno il mio invito. La squadra è stata fantastica – ha aggiunto -, Voglio complimentarmi con l’allenatore e con tutti i ragazzi, lo staff e i tifosi che ci hanno seguito fino in Olanda. Grazie a tutti. L’Europa ci aspetta”.