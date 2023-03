Conference League, i rimpianti di Italiano: Potevamo segnare più gol

"Andiamo in Turchia con un vantaggio minimo, ma è pur sempre un vantaggio. Siamo stati superficiali nelle prime occasioni da rete".

09-03-2023 23:40

L’1-0 contro lo Sivasspor va stretto alla Viola: “Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la sfida, ma i nostri avversari si sono chiusi bene e poi non abbiamo saputo concretizzare 3-4 belle occasioni, in particolare siamo stati superficiali a inizio primo tempo. Chi è entrato in campo, ha dato ancora la scossa: per questo sono soddisfatto, abbiamo un vantaggio minimo, ma in Turchia cominceremo dall’1-0 a nostro favore. Sarà battaglia, ma non abbiamo concesso loro alcuna ripartenza; non sai cosa trovi in trasferta, loro hanne buone qualità”.

Il tecnico gigliato non ha capito il giallo a Biraghi: “Salterà il ritorno, mi spiace. Di sicuro non era là a perdere tempo, volevamo andare ancora in gol”.