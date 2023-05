Conference League: Letexier dirige Fiorentina-Basilea

La semifinale di andata della competizione è in programma giovedì allo stadio Franchi. Sestetto tutto francese

09-05-2023 12:37

La Uefa ha comunicato il sestetto che si occuperà di dirigere Fiorentina-Basilea, partita di andata delle semifinali di Conference League in programma giovedì sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sono tutti arbitri francesi: a dirigere l’incontro sarà Francois Letexier. Gli assistenti sono i transalpini Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale è Stéphanie Frappart. Al Var c’è Jérome Brisard, uomo Avar è Willy Delajod.

La Fiorentina proverà a mettere in cassaforte la qualificazione già davanti ai suoi tifosi per andare in Svizzera con un vantaggio rassicurante e che non presti al fianco a sorprese.