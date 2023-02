Conference League, sorteggio ottavi: Fiorentina-Sivasspor e Lazio-AZ Alkmaar

Buona "pesca" per i Viola, abbinati al club turco che lotta per non retrocedere. Avversario abbordabile anche per i biancocelesti

24-02-2023 13:45

Sempre a Nyon, definito il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League. Anche in questo frangente, esattamente come Juve e Roma in Europa League, le due italiane – Fiorentina e Lazio – non partivano con lo status di teste di serie, per effetto del secondo posto dei viola nella fase a gironi e del terzo dei biancocelesti in Europa League, che hanno costretto entrambe a disputare gli spareggi playoff.

La Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, dopo il Basaksehir (impegnato invece contro i belgi del Gent), ritrova una formazione turca: il Sivasspor, che ha vinto i proprio girone di Conference (con CFR Cluj, Slavia Praga e Ballkani) ma che in patria rischia di essere risucchiata nella zona retrocessione. Per la Lazio, invece, gli olandesi dell’AZ Alkmaar, che ha anche disputato tre turni preliminari, ha vinto il girone con Dnipro-1, Apollon Limassol e Vaduz e che nella Eredivisie è terzo in classifica, alle spalle di Feyenoord e Ajax. Di seguito, tutti gli accoppiamenti riguardanti gli ottavi di finale. Gare di andata e ritorno il 9 e 16 marzo con la Lazio che, però, anticiperà la sfida all’Olimpico martedì 7, visto che anche la Roma dovrà giocare la prima gara in casa in Europa League e a cui, proprio per questo motivo, verrà data la precedenza per la serata di giovedì:

AEK Larnaca-West Ham

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-AZ Alkmaar

Basilea-Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol-Nizza

Anderlecht-Vilarreal

Gent-Basaksehir

Lech Poznan-Djurgarden