Confermati i test 2023 in Bahrain

28-09-2022 14:53

Anche nella prossima stagione, il Bahrain sarà la sede dei test invernali di Formula 1. Il tracciato di Sakhir, Dal 23 al 25 febbraio, che ricordiamo aprirà ancora una volta la stagione con il Gran Premio nel weekend del 5 marzo, sarà anche la sede della tre giorni di test in vista del nuovo campionato mondiale.

“E’ un momento davvero molto importante quello che precede l’inizio della stagione sia per i team che per i piloti– ha dichiarato Sherif Al Mahdy, direttore commerciale del tracciato – e siamo orgogliosi di essere stati scelti, ancora una volta, come la sede dei test di Formula 1. Per noi è sempre un onore accogliere in Bahrain l’eccellenza del motorsport mondiale e queste giornate accresceranno l’attesa nel pubblico prima dell’inizio del mondiale”.