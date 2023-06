Contador: caduta in Cina senza conseguenze

Il general manager della Eolo Kometa impegnato in un evento promozionale della Vuelta, gara che ha vinto tre volte

20-06-2023 13:05

Alberto Contador è rimasto coinvolto in una caduta nel corso della Desafío China, un evento promozionale promosso dalla Vuelta nel paese asiatico. “Nonostante ci siano alcune immagini che mi ritraggono con il volto insanguinato, non è così grave come sembra. Solo qualche punto su sopracciglio, guancia e labbro” ha rassicurato il general manager della Eolo-Kometa tramite i social. Nel suo palmares oltre a due Giri d’Italia (2008 e 2015) e a due Tour de France (2007 e 2009), anche tre Vuelta a España (2008, 2012 e 2014).