Conte al Real? In Spagna studiano suo trapianto di capelli

Che Antonio Conte sia stato contattato dal Real Madrid, sia pur solo orientativamente, pare ormai assodato. Le merengues non sono soddisfatte di Lopetegui: l’ex ct della Spagna sta facendo fatica senza Cristiano Ronaldo e nello spogliatoio ci sono tanti musi lunghi, in primis quello di Modric che sarebbe pentito di essere rimasto in Spagna. L’ombra dell’esonero accompagna il tecnico dei blancos da tempo e il nome più gettonato per la sua sostituzione è proprio quello di Conte. C’è ancora un contenzioso in atto col Chelsea ma il problema si risolverebbe senza troppi affanni se arrivasse la chiamata-Real.

COME HA FATTO? – In Spagna però si stanno già incuriosendo sul personaggio anche se a destare attenzione per il momento non sono i suoi allenamenti martellanti, la sua grinta o i suoi schemi. Sono i suoi…capelli. Da calvo che stava diventando, quand’era giocatore, a fiero espositore di una chioma fluente com’è ora. In Italia non è un mistero il trattamento speciale cui si è sottoposto l’ex allenatore della Juventus. Lui stesso confessò di essersi rivolto a un professionista americano (“10mila euro e passa la paura”) e che pertanto non si trattava di un parrucchino. I giornali iberici però sono voluti andare più a fondo: Abc ed As hanno investigato sul tipo di trapianto capace di ripopolare una superficie del crano così ampia ed hanno ipotizzato due diversi trattamenti congiunti.

MIX DI TECNICHE – La dermatologa Claudia Bermudez ha ipotizzato pertanto che siano state mixate le due tecniche più diffuse, la Fuss, in cui viene rimossa una sottile striscia di pelo dalla parte posteriore della testa, e la Fue, che estrarre i follicoli singolarmente per poi reimpiantarli nell’area richiesta. Certo Conte non è né l’unico del mondo calcio né del mondo dello sport in generale ad essersi sottoposto a un simile trattamento. E’ noto che lo stress quotidiano di uno sportivo professionista può accelerare la caduta dei capelli, fino anche al 70%. Anche Rooney e Mendieta hanno effettuato un trapianto e, per rimanere in Spagna, lo stesso Rafa Nadal ha fatto la stessa cosa.

