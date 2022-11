Conte: "Bentancur può diventare tra i più forti del mondo"

04-11-2022 22:09

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte in conferenza stampa in vista del match contro il Liverpool ha parlato dell’ex Juventus Rodrigo Bentancur: “Ha un solo problema secondo me, ha la possibilità reale di diventare davvero un top e lo sa. Ma per diventarlo devi volerlo, desiderarlo”.

“Nell’ultimo periodo sta giocando fantasticamente, ci dà tanto sia dentro che fuori dal campo – ha spiegato il mister leccese -. Parliamo di un giocatore in grado di diventare tra i migliori centrocampisti del mondo”.