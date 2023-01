Conte: "Devo studiare meglio l'inglese..."

03-01-2023 21:32

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato dopo l’avvio negativo degli Spurs dopo la pausa mondiale: “Devo studiare di più l’inglese, a volte torno a casa e me ne rendo conto. Non riesco a farmi capire bene”.

Sul suo futuro a Londra: “Resto? Questo è un problema tra me e la dirigenza. C’è un progetto e devo cercare di costruire con il club e aiutarlo. Durante questo processo possono succedere mille cose. Il club può esonerare l’allenatore o possono esserci visioni diverse”.