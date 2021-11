Conte riparte con un pari in Premier: 0-0 contro l'Everton di Benitez

07-11-2021 18:09

Impossibile giudicare, almeno per ora, Antonio Conte nel suo ritorno a Londra. Troppi pochi giorni dal suo arrivato al Tottenham, come nuovo tecnico degli Spurs al posto dell’esonerato Nuno Espirito Santo. Avrà bisogno di tempo, con sosta delle Nazionali come manna dal cielo.

Dopo il successo di misura contro il Vitesse in Conference League, in cui il Tottenham ha rischiato di gettare all’aria il successo, passando dal secco e iniziale 3-0 al 3-2 finale, Conte ha impattato 0-0 nella sfida di Premier League contro l’Everton.

Prestazione senza scintille quella del Tottenham, schierato da Conte con il 3-4-2-1, in cui Lucas e Son hanno supportato Kane. Quest’ultimo non è certo nel suo momento migliore: eufemismo, visto che il capocannoniere in carica del torneo ha segnato una sola rete in dieci gare di Premier.

Conte dovrà lavorare con Kane per la rinascita, per renderlo un suo nuovo Lukaku. Di certo però dovrà aspettare per fargli capire in che modo può essere decisivo nella sua idea del calcio, o per lo meno tornare ad esserlo come fatto nelle ultime annate.

Kane, infatti, partirà per rispondere alla convocazione dell’Inghilterra. Insieme a lui lasceranno il Nord di Londra per la sosta elementi come Son, Lloris, Hojbjerg, Sanchez, Lo Celso e Davies. Insomma, una fetta importante non potrà lavorare più approfonditamente con il nuovo mister nelle prossime due settimane.

Consapevole di aver appena iniziato il suo percorso sulla panchina del Tottenham, Conte si tiene stretto il punto ottenuto a Liverpool: “Per noi è un buon risultato”.

L’Everton, rimasto in dieci al minuto 88 causa rosso ad Holgate, si è salvato nel finale, visto il palo di Lo Celso, ma aveva assaporato la possibilità di tirare un penalty per fallo di Lloris su Richarlison: rigore assegnato e dunque revocato dopo il check del VAR.

OMNISPORT