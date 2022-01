Conti saluta il Milan: ufficiale il trasferimento alla Sampdoria

10-01-2022 18:30

Una trattativa in dirittura d’arrivo ormai da giorni, chiusa in queste ore con la fumata bianca: Andrea Conti è un nuovo giocatore della Sampdoria.

Un acquisto che il club blucerchiato ha annunciato con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali.

Conti dunque vestirà la maglia bulcerchiata fino al termine della stagione, quando sarà svincolato dato che il suo contratto con il Milan scadeva nel giugno del 2022.

Termina così la sua avventura in maglia rossonera, iniziata sotto i migliori auspici vista l’importante cifra pagata dal Milan (24 milioni di euro) per acquistarlo dall’Atalanta.

Una parentesi calcistica in cui ci sono state poi più ombre che luci, soprattutto per i continui problemi fisici del terzino. In quattro stagioni, Conti ha infatti collezionato appena 52 presenze avendo anche un intermezzo di sei mesi nelle file del Parma.

