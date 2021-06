Copa America, Brasile-Colombia 2-1: Casemiro al 100', Seleção a punteggio pieno

Tre vittorie su tre. A Rio de Janeiro il Brasile soffre maggiormente rispetto alle prime due giornate, va sotto contro la Colombia, ma ribalta la gara addirittura al minuto 100 di una partita infinita, rimanendo a punteggio pieno nel gruppo B.

Finisce 2-1, ma a passare in vantaggio dopo 10 minuti è proprio la Colombia. Una rete che è più che altro un capolavoro: Cuadrado crossa e Luis Diaz, fantasista del Porto, sul secondo palo si esibisce in una strepitosa semirovesciata che non dà scampo a Weverton.

Il Brasile fatica a reagire. Anzi: non reagisce proprio. Basti pensare che per tutto il primo tempo, nonostante qualche guizzo isolato di Neymar, la Nazionale di Tite non riesce mai a calciare verso i pali di Ospina.

Qualcosa di più e di meglio si vede nella ripresa. E il protagonista del Brasile è sempre Neymar, che al 66′, servito di tacco da Firmino, dribbla il portiere del Napoli, ma a porta vuota centra il palo. Fino al 78′, il minuto in cui Firmino realizza di testa il punto del pareggio con la collaborazione di Ospina. Furenti proteste dei colombiani, perché il pallone ha colpito l’arbitro Pitana prima di arrivare a Renan Lodi, l’autore del cross.

La rabbia dei giocatori della Colombia prolunga oltremisura la gara, che si protrae ben oltre il 100′. E proprio agli sgoccioli è Casemiro, di testa da un angolo di Neymar, a superare nuovamente Ospina, consentendo ai padroni di casa di prendere il largo in classifica.

IL TABELLINO

Brasile-Colombia 2-1

Marcatori: 10′ L. Diaz (C), 78′ Firmino (B), 100′ Casemiro (B)

BRASILE (4-2-3-1): Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (62′ Renan Lodi); Fred (68′ Paquetá), Casemiro; Everton Ribeiro (46′ Firmino), Neymar, Richarlison (77′ Gabigol); Gabriel Jesus (77′ Everton). Ct. Tite

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, L. Diaz (91′ Murillo); Borré (64′ Cuellar), Zapata (64′ Borja). Ct. Rueda

Arbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Ammoniti: Alex Sandro, Everton Ribeiro, Cuadrado, Ospina, Neymar, Barrios, Cuellar

Note: –

