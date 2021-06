Copa America, un inglese per 'La 'Roja': Brereton debutta con il Cile

Nella notte italiana di martedì è iniziata anche l’avventura del Cile in Copa America. ‘La Roja’ ha debuttato sul rettangolo verde del ‘Nilton Santos’ ha impattato sul punteggio di 1-1 contro l’Argentina.

Nel corso della ripresa, precisamente al giro d’orologio numero 77, ha fatto il suo esordio assoluto in nazionale maggiore l’attaccante Ben Brereton, in campo per il segmento finale di partita.

Il centravanti che gioca in Championship con la maglia del Blackburn Rovers – convocato a sorpresa per la rassegna continentale dal Ct Lasarte per la rassegna continentale – ha vissuto la sua prima notte da calciatore del Cile.

Proprio lui che, carta d’identità alla mano, è inglese a tutti gli effetti. Brereton infatti è nato nel 1999 a Stoke-on-Trent e proprio con la maglia dello Stoke ha percorso tutta la trafila del settore giovanile prima di indossare le casacche di Nottingham Forrest e, appunto, Blackburn Rovers, vincendo anche gli Europei Under 19 nell’estate del 2018.

Il suo ‘balzo’ dalle giovanili dei ‘Tre Leoni’ alla nazionale ‘A’ del Cile, però, è presto spiegato: la nazionalità cilena della madre e le zero presenze maturate con l’attuale squadra allenata da Southgate hanno reso possibile la convocazione per la spedizione sudamericana nei confronti di un giocatore ormai naturalizzato cileno.

Il bottino di 7 goal e 5 assist in 43 gettoni di presenza maturati nell’ultima stagione al secondo livello del calcio inglese sono stati materiale sufficiente per convincere il neo commissario tecnico cileno a inserirlo all’interno del gruppo, culminato nell’esordio contro Messi e compagni.

OMNISPORT | 15-06-2021 11:43