Coppa d’Africa: Tunisia falsa partenza, bene il Mali, vittoria batticuore per il Burkina Faso

Prime sorprese nella competizione, con la prima storia vittoria della Namibia. Bertand Traoré trascina il Burkina Faso, cade anche il Sudafrica

17-01-2024 12:32

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

In Coppa d’Africa è già tempo di sorprese. Dopo il pareggio della Nigeria di Osimhen e dell’Egitto di Salah, cade anche la Tunisia contro la Namibia, rendendo già molto frizzante il girone E. Parte bene il Mali contro il Sudafrica, esulta anche il Burkina Faso contro la Mauritania grazie a un gol allo scadere. Oggi, 17 gennaio, completeranno la prima giornata Marocco-Tanzania e Repubblica Democratica del Congo-Zambia e si potrà fare un primo resoconto sulla competizione.

Tunisia, che flop! Namibia fa la storia

Sulla carta non c’era partita, ma nel calcio è il campo l’unico padrone e nei novanta minuti non si vedono differenze. In Tunisia-Namibia regna l’equilibrio con un’occasione per parte nei primi 45 minuti. La chance più grande arriva nella ripresa, con i “Brave Warriors” che sfiorano il vantaggio con Shalulile che spreca il tap-in permettendo il salvataggio sulla linea di Talbi. A vestire i panni dell’eroe ci pensa Hotto, che di testa in tuffo fa esplodere fi gioia la Namibia, che centra la prima storica vittoria in Coppa d’Africa.

Sudafrica spreca, Mali festeggia

Le partite racchiudono sempre tante storie e al 16′ il copione di Sudafrica-Mali poteva prendere un’evoluzione diversa: Niakate rifila una gomitata a Makgopa, l’arbitro viene richiamato dal Var e dopo una on field review concede il calcio di rigore ai Bafana Bafana.

Sul dischetto si presente Percy Tau, che tira alle stelle. Nella ripresa cambia il vento e la Nazionale del ct Chelle passa in vantaggio grazie al gol di Hamari Traoré, il più veloce a spingere il pallone in porta dopo una punizione di Koita, respinta dal portiere. Dopo sei minuti Sinayoko realizza il raddoppio e chiude il match.

Burkina Faso, Traoré eroe allo scadere

Il Burkina Faso scende in campo senza la sua stella, Bertrand Traoré (non in ottime condizioni per giocare titolare) e la sua assenza nel primo tempo si nota. Le due nazionali si sfidano a viso aperto, come in un incontro di boxe, con varie occasioni da entrambi i lati. Nella ripresa l’attaccante dell’Aston Villa entra e crea subito il panico, sfiorando un bel gol con un tiro a giro, neutralizzato dal portiere rivale Niasse.

Ma è al 90′ che si prende la squadra sulle spalle: il direttore di gara concede un rigore, con l’ausilio del Var, per un fallo di El Abd su Kabore e la punta lo realizza con freddezza. Il primo scatto degli Stalloni.