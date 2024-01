Coppa d'Africa e d'Asia: tutti i calciatori di Serie A convocati, da Osimhen ad Azmoun, e quando tornano

Tutti i calciatori di Serie A impegnati in Coppa d’Africa e Coppa d’Asia: dai big ai grandi esclusi, la lista completa e le date in cui dovrebbero fare ritorno in Italia.

02-01-2024 12:14

Una volta posticipate al 2024, per l’eccessiva vicinanza alle date del Mondiale qatariota del 2022, Coppa d’Africa e Coppa d’Asia sono pronte ad inaugurare i rispettivi tornei. Tanti i calciatori di Serie A impegnati nelle competizioni continentali, con gli allenatori chiamati a operare scelte diverse, tra campo e mercato. Dal forfait di Boulaye Dia alla scelta su Kamada, passando per Victor Osimhen del Napoli e l’iraniano Azmoun, finora mai realmente protagonista nella Roma di Mourinho. Ecco chi mancherà all’appello fino a febbraio.

Coppa d’Asia 2024, i calciatori di Serie A convocati

La nuova edizione della Coppa d’Asia si disputerà in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio, quando scopriremo la regina del continente a Lusail, sede scelta per la finalissima della competizione. Tra i protagonisti, ci sara sicuramente Azmoun, attaccante in forza alla Roma di José Mourinho, già inserito tra i pre convocati dell’Iran, nazionale che punta a dar fastidio al più quotato Giappone e ai campioni in carica del Qatar, vittoriosi nel 2019.

Non dovrebbe farcela, invece, l’uzbeko Shomurodov, che ha patito un infortunio piuttosto serio a ridosso delle vacanze natalizie. L’ex Spezia, infatti, potrebbe rimanere a Cagliari per le cure del caso, dando forfait in occasione della 18a edizione della Coppa d’Asia. La sua giovane età, al contempo, gli consente di puntare verso il prossimo torneo. Il grande assente, però, é senza dubbio Kamada, che sembrava sicuro di un posto tra le fila del suo Giappone. Non risulta nel listone dei pre convocati della selezione nipponica, dopo un girone d’andata completamente al di sotto delle aspettative.

Qualcuno se lo sarà dimenticato, ma c’é anche l’australiano Ajdin Hrustic, classe ‘96 destinato a lasciare Verona in questa sessione di mercato. Sirene tedesche per lui, che giocherà la Coppa d’Asia nonostante lo scarso minutaggio con la compagine allenata da Marco Baroni.

Perché Kamada non é stato convocato dal Giappone? Sarri può sorridere

A sorpresa, Daichi Kamada non partirà alla volta del Qatar per partecipare alla spedizione del Giappone, assoluta favorita alla vigilia del torneo, insieme all’Iran del romanista Azmoun. Sulle convocazioni, che hanno fatto inevitabilmente discutere, il CT nipponico Hajime Moriyasu non ha voluto sentire ragioni.

I giocatori convocati sono quelli con la condizione migliore. Non parlerò di chi non è qui. Spero capirete che ho selezionato i migliori per formare la squadra che disputerà la Coppa d’Asia.

Chiaro riferimento a Kamada e Furuhashi, altro escluso di lusso, considerando quanto fatto in questi mesi con la maglia del Celtic Glasgow. La mezzala della Lazio, arrivata in estate dall’Eintracht con un pedigree di tutto rispetto, non sta soddisfando le richieste tattiche di Maurizio Sarri, che gli ha spesso preferito la fisicità di Vecino. A gennaio, non sono escluse sorprese.

Coppa d’Africa 2024: i calciatori di Serie A che la giocheranno

Dal 13 gennaio irromperà anche la Coppa d’Africa, con molte conoscenze del calcio italiano protagoniste in Costa d’Avorio, paese ospitante della competizione. Sei stadi a disposizione delle nazionali partecipanti, raggruppate inizialmente in 6 gironi da 4. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due e le quattro migliori terze, che poi apriranno gli ottavi di finale.

Grande attesa per Victor Osimhen, bomber che ha lasciato anzitempo Napoli per concentrarsi sugli impegni con la Nigeria, approfittando della squalifica inflitta dal giudice sportivo dopo il rosso incassato all’Olimpico di Roma. Con il centravanti partenopeo ci sarà Lookman, che sta letteralmente trascinando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini verso la zona Champions League. La Nigeria, peraltro, potrà contare anche sulla fantasia di Chukwueze, che non ha trovato particolare continuità alla corte di Pioli con la maglia del Milan.

Occhio all’Algeria, con Aouar della Roma e Bennacer del Milan, senza dimenticare Zambo Anguissa, che guiderà il centrocampo del Camerun. Per quanto concerne i padroni di casa della Costa d’Avorio, da segnalare la presenza di N’Dicka (Roma) e Kouamé (Fiorentina).