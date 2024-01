Coppa Italia, Atalanta-Sassuolo: info, formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

Mercoledì 3 gennaio orobici e neroverdi si sfidano al Gewiss Stadium per conquistare i quarti di finale del torneo: le possibili scelte degli allenatori.

02-01-2024 11:05

Mandate in archivio le festività, torna ufficialmente la Coppa Italia. Cresce l’attesa per completare il tabellone degli ottavi di finale dopo il passaggio di Lazio, Fiorentina, Bologna e Frosinone. Mercoledì 3 gennaio sarà il momento della sfida tra Atalanta e Sassuolo. È la prima apparizione in quest’edizione del torneo per gli uomini di Gasperini, che ospiteranno al Gewiss Stadium i neroverdi: la squadra di Dionisi arriva agli ottavi dopo le vittorie contro Cosenza e Spezia. Chi avrà la meglio, sfiderà la vincente tra Milan e Cagliari.

Coppa Italia, Atalanta-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming

Mercoledì 3 gennaio, si affronteranno Atalanta e Sassuolo. La gara, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena al Gewiss Stadium e avrà fischio d’inizio alle 18. La sfida, come tutti i match del torneo, sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Mediaset. Dunque, il match tra gli orobici e i neroverdi sarà trasmessa su Italia 1: sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia: Atalanta-Sassuolo

mercoledì 3 gennaio ore 18

Italia 1

Mediaset Infinity

La probabile formazione dell’Atalanta

L’Atalanta arriva all’esordio in Coppa Italia dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, utile a rivedere la zona Europa. Gasperini, in occasione della gara contro il Sassuolo, opterà per un po’ di turnover soprattutto in vista dell’impegno in campionato contro la Roma, in programma domenica 7 gennaio.

Atalanta in campo con il 3-4-2-1, con Djimsiti, il giovane Bonfanti e Kolasinac a difesa del portiere Musso. Opportunità per Holm e Adopo, sulla linea di centrocampo insieme a Ederson e Ruggeri. Sulla trequarti De Ketelaere e Pasalic a supporto del centravanti Muriel.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini.

La probabile formazione del Sassuolo

Il Sassuolo è protagonista di un periodo piuttosto opaco in campionato, dove nelle ultime cinque gare ha conquistato solamente un punto. Nell’ultimo turno, i neroverdi sono usciti sconfitti per 1-0 da San Siro in occasione della sfida contro il Milan rimanendo a quota 16 punti, a soli -2 dalla zona retrocessione.

Dionisi, per la sfida contro l’Atalanta, dovrà fare a meno di Berardi, uscito anzitempo proprio durante la gara contro i rossoneri. Spazio a Cragno tra i pali, con Missori, Ferrari, Tressoldi e Pedersen in difesa. In mediana Metheus Henrique e Thorstvedt, supportati dai trequartisti Castillejo, Bajrami e Ceide. Il riferimento offensivo potrebbe essere Mulattieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Ceide; Mulattieri. All.: Dionisi.

Atalanta-Sassuolo, la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Atalanta e Sassuolo sarà l’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Prenna di Molfetta e Vecchi di Lamezia Terme. Il IV Ufficiale sarà Volpi della sezione di Arezzo, mentre al VAR ci sarà Serra di Torino insieme a Piccinini di Forlì.