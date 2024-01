Coppa Italia, Milan-Cagliari: info, formazioni e dove vederla in Tv

Pioli sfida l’emergenza difensiva e la squadra di Ranieri: chance per Jimenez e Simic, straordinari per alcuni titolari. In palio i quarti di Coppa Italia.

02-01-2024 10:59

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Ripartono gli ottavi di finale di Coppa Italia, una volta smaltiti i festeggiamenti di Capodanno e archiviate le partite della penultima giornata del girone d’andata di Serie A. Tutto pronto per Milan-Cagliari, sfida in gara unica che si disputerà allo “Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro oggi, 2 gennaio 2023, alle ore 21.00. Scopri qui di seguito come e dove vedere il match della Coppa Italia Frecciarossa in diretta Tv in chiaro e streaming gratis online.

Dove vedere Milan-Cagliari di Coppa Italia in diretta Tv in chiaro e streaming

Milan-Cagliari, gara inserita nel programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-24, sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Canale 5, con ampio pre-partita dalle 20.45, subito dopo il canonico appuntamento con Striscia La Notizia. Diretta streaming di Milan-Cagliari disponibile online sul sito mediasetinfinity.mediaset.it, con la possibilità di vedere la sfida anche su pc, smartphone e tablet, scaricando comodamente l’app di Mediaset.

Aggiornamenti in tempo reale sul risultato di Milan-Cagliari su Sky Sport 24 e sui canali social ufficiali dei club interessati, con contenuti e grafiche originali a tenervi compagnia. Diretta radio su Rai Radio Uno a partire dalle ore 21.00.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, il Milan di Stefano Pioli deve nuovamente fronteggiare l’emergenza difensiva che sta caratterizzando le ultime settimane di lavoro. Spazio ai giovani, con Kjaer che riposerà dopo la buona prestazione casalinga con il Sassuolo. Out Thiaw, Tomori e Kalulu, ecco perché al centro della retroguardia agirà Theo Hernandez, al fianco del talentuoso Simic. Sulle corsie esterne spingeranno capitan Calabria e Jimenez, pronto a sfruttare una chance importante.

In mediana, straordinari per Reijnders, con Adli a dettare i tempi di gioco dei padroni di casa. Alle spalle di Jovic, che guiderà l’attacco rossonero, il trio formato da Chukwueze, Romero e Traoré, con Rafa Leao che potrebbe subentrare in corso d’opera, qualora ce ne fosse la necessità.

Il Cagliari di Claudio Ranieri dovrebbe rispondere con l’insolito 4-3-1-2: toccherà a Mancosu muoversi sulla trequarti, a supporto del tandem Petagna-Oristanio. Cabina di regia affidata a Sulemana, con Makoumbou e Jankto come interni di centrocampo. In porta Boris Radunovic, che consentirà a Scuffet di rifiatare. Sulle fasce Zappa e Azzi, con Hatzidiakos e Wieteska chiamati a riscattare diverse prestazioni negative al centro della difesa.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Sulemana, Jankto; Mancosu; Petagna, Oristanio. All.: Ranieri.

Il tabellone della Coppa Italia: squadre qualificate e accoppiamenti

Tra gli impegni europei dei top club e le partite inserite in calendario a ridosso di Natale e Capodanno, la Lega Calcio non ha potuto far altro che distribuire le gare degli ottavi di Coppa Italia nell’arco di un mese, creando una distanza considerevole tra il primo e l’ultimo incontro del medesimo turno. Oggi tocca a Milan e Cagliari, dinanzi al pubblico di San Siro, mentre domani sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese, prima della chiusura con Juventus-Salernitana.

Ci sono squadre che si sono già ampiamente qualificate ai quarti della competizione tricolore. Tra queste, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha sconfitto a fatica il Parma di Fabio Pecchia ai tempi supplementari allo “Stadio Artemio Franchi” di Firenze. I Viola se la vedranno con il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta, capace di eliminare l’Inter di Simone Inzaghi, campione in carica di questo torneo.

Fuori a sorpresa anche il Napoli di Walter Mazzarri, asfaltato al “Maradona” dal Frosinone di Eusebio Di Francesco, che si é regalato la possibilità di affrontare una tra Juve e Salernitana. Ai quarti, possibile derby capitolino, con la Lazio che aspetta la vincente di Roma-Cremonese.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia: