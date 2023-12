Pagelle di Milan-Sassuolo 1-0: Bennacer inventa, Pulisic segna. Giroud fuori forma

Top e flop della partita Milan-Sassuolo, valevole per la 18° giornata di Serie A 2023/2024: sesto gol stagionale per Pulisic, bravo a sfruttare l'assist di Bennacer.

30-12-2023 19:56

Il Milan chiude col sorriso il suo 2023. I rossoneri sono infatti riusciti a battere il Sassuolo in casa nell’ultimo match casalingo dell’anno valido per la 18a giornata di Serie A. A consegnare i tre punti al team di Stefano Pioli è stato un gol di Christian Pulisic, bravo ad inserirsi e capitalizzare il geniale assist di Bennacer. Male invece la formazione di Dionisi alla quarta sconfitta nelle ultime 5 partite. I neroverdi sono soltanto a due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Milan-Sassuolo, la chiave della partita

Stefano Pioli è in bilico e ha il reparto difensivo in completa emergenza. Neppure Alessio Dionisi se la passa così bene, con i suoi reduci da 1 punto nelle ultime 4 partite. Queste le difficili premesse di un intrigante Milan-Sassuolo. Nella prima frazione di gioco non accade molto: in realtà il Diavolo un paio di gol li fa ma in off-side e non valgono. Tra i neroverdi Berardi impegna Maignan con un tiro dalla distanza deviato in corner.

Nella ripresa Bennacer premia l’inserimento di Pulisic che solo davanti a Consigli non sbaglia per l’1-o rossonero. Neanche stavolta la squadra di Dionisi riesce a tenere la porta inviolata: è la 26esima volta consecutiva che gli emiliani prendono gol. La reazione dei neroverdi non mette così tanta ansia al Diavolo, anche perché Berardi lascia in anticipo causa infortunio. Da segnalare nel Milan l’esordio di Zeroli. Il finale è resistenza del team rossonero, che conquista 3 punti preziosi e infierisce sulla crisi del Sassuolo.

Milan, cosa ha funzionato

Le condizioni della partita non erano le migliori: il momento negativo, le tante voci sulla guida tecnica, le assenze che hanno falcidiato il reparto difensivo. Il Milan si presenta in campo, però, con l’atteggiamento giusto approfittando anche di un avversario oggettivamente non messo così meglio. Il Diavolo regge bene anche nel reparto arretrato, concedendo poco.

Milan, cosa non ha funzionato

Qualcosa da rivedere c’è invece nella fase offensiva. Giroud non è al meglio della forma, ma evidentemente Pioli continua a non credere in Jovic. Anche Leao e Pulisic (a dispetto del gol) devono migliorare. Poche le occasioni create considerata la partita in casa contro una formazione che oggi lotta per non retrocedere.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Quello di Candreva è un episodio. Oggi fa una bella parata su Berardi, in una gara che comunque non lo vede troppo impegnato.

Quello di Candreva è un episodio. Oggi fa una bella parata su Berardi, in una gara che comunque non lo vede troppo impegnato. Calabria 6 Non sostiene particolarmente Pulisic, limitandosi a presidiare la zona ed evitare di concedere spazi a Laurienté.

Non sostiene particolarmente Pulisic, limitandosi a presidiare la zona ed evitare di concedere spazi a Laurienté. Kjaer 6 Controlla Pinamonti senza particolari patemi. (Dall’82’ Simic ng )

Controlla Pinamonti senza particolari patemi. (Dall’82’ ) Theo Hernandez 6 Da centrale difensivo è chiaramente depotenziato. Fa quello che deve, comunque, senza sbavature.

Da centrale difensivo è chiaramente depotenziato. Fa quello che deve, comunque, senza sbavature. Florenzi 6 Se hai Berardi di fronte cerchi di stare attento il più possibile. Anche per lui è una partita di sacrificio, per di più a sinistra.

Se hai Berardi di fronte cerchi di stare attento il più possibile. Anche per lui è una partita di sacrificio, per di più a sinistra. Loftus-Cheek 6 Gioca tra le linee, corre e ruba palloni. Presenza che si avverte in mezzo al campo, pur senza particolari elementi di lode. (Dal 74′ Zeroli 6 Ragazzo interessante si gode l’esordio in A e i primi applausi di San Siro)

Gioca tra le linee, corre e ruba palloni. Presenza che si avverte in mezzo al campo, pur senza particolari elementi di lode. (Dal 74′ Ragazzo interessante si gode l’esordio in A e i primi applausi di San Siro) Bennacer 6,5 Motorino ma anche anima della squadra. Sempre vivo finche ne ha, suo è l’assist per Pulisic. (Dal 63′ Adli 6 Si piazza lì nel mezzo per gestire il possesso palla)

Motorino ma anche anima della squadra. Sempre vivo finche ne ha, suo è l’assist per Pulisic. (Dal 63′ Si piazza lì nel mezzo per gestire il possesso palla) Reijnders 6 Dinamismo a metà campo e qualche tentativo in porta.

Dinamismo a metà campo e qualche tentativo in porta. Pulisic 6,5 Quasi un’ora di noia e assenza di spunti significativi. Poi azzecca un inserimento e fa gol sbloccando la partita.

Quasi un’ora di noia e assenza di spunti significativi. Poi azzecca un inserimento e fa gol sbloccando la partita. Giroud 5,5 Vero che lo servono poco però non è che faccia chissà cosa per dare soluzioni ai compagni. (Dal 63′ Jovic 6 Anche per lui pochi palloni giocabili, sull’1-o il Milan pensa più a gestire)

Vero che lo servono poco però non è che faccia chissà cosa per dare soluzioni ai compagni. (Dal 63′ Anche per lui pochi palloni giocabili, sull’1-o il Milan pensa più a gestire) Leao 6 Rispetto al contesto fa qualcosa in più. Non basta per i suoi standard ma gli vale la sufficienza. (Dall’82’ Chukwueze ng)

Top e flop del Sassuolo

Berardi 6 Va a sprazzi. Quando si accende però c’è sempre la sensazione che possa venire fuori qualcosa di importante.

Va a sprazzi. Quando si accende però c’è sempre la sensazione che possa venire fuori qualcosa di importante. Toljan 6 Primo tempo guardingo data la presenza di Leao dalle sue parti. Nella ripresa si fa vedere anche in proiezione offensiva conquistando una sufficienza piena.

Primo tempo guardingo data la presenza di Leao dalle sue parti. Nella ripresa si fa vedere anche in proiezione offensiva conquistando una sufficienza piena. Castillejo 6 Ex del match che entra bene in partita.

Ex del match che entra bene in partita. Bajrami 5 Si fa fatica a comprenderne l’utilità in campo. Gioca sulla trequarti ma non ha spunti per servire le punte né è particolarmente attivo in fase di ripiego. Ne viene fuori una prestazione incompiuta.

Si fa fatica a comprenderne l’utilità in campo. Gioca sulla trequarti ma non ha spunti per servire le punte né è particolarmente attivo in fase di ripiego. Ne viene fuori una prestazione incompiuta. Tressoldi 5 Ha sulla coscienza il gol subito con un intervento tentato in colpevole ritardo.

Ha sulla coscienza il gol subito con un intervento tentato in colpevole ritardo. Laurienté 5 Calabria gli chiude tutte le porte ma lui non ha la stessa verve della scorsa stagione.

Milan-Sassuolo 1-0: il tabellino

RETI: 59′ Pulisic

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer (dall’82’ Simic), T. Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 74′ Zeroli), Bennacer (dal 63′ Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (dal 63′ Jovic), Leao (dall’82’ Chukwueze)

A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simić; Krunić, Romero; Chukwueze, Traorè

Allenatore: Stefano Pioli

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic (dal 46′ Tressoldi), Ferrari, Pedersen; Thorstvedt (dall’89’ Ceide), Matheus Henrique; Berardi (dal 70′ Castillejo), Bajrami (dal 65′ Volpato), Laurentié (dall’89’ Mulattieri); Pinamonti

A disposizione: Cragno, Pegolo; Missori, Viti; Lipani; Álvarez

Allenatore: Alessio Dionisi

AMMONITI: 88′ Castillejo (S)

ESPULSI:

RECUPERO: 1′ pt; 4′ st

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli

ASSISTENTI: Sig. Rossi di Biella, Sig. Ricci di Firenze

IV: Sig. Zufferli di Udine

VAR: Sig. Meraviglia di Pistoia; A-VAR: Sig. Valeri di Roma 2