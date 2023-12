Milan e Napoli su Traoré, ma la malaria toglie dal mercato l’ex Sassuolo

Il trequartista ivoriano è stato ricoverato in ospedale e salterà anche la Coppa d’Africa: sia i rossoneri che il club partenopeo avevano pensato a lui per la sessione di gennaio

29-12-2023 17:50

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il nome di Hamed Junior Traoré era tornato d’attualità per Milan e Napoli, a lui interessate per rafforzare il proprio centrocampo nel mercato di gennaio: il Bournemouth ha fatto però sapere che l’ex Empoli e Sassuolo ha contratto la malaria e che salterà anche la Coppa d’Africa.

Mercato: Milan e Napoli sull’ex Sassuolo Traoré

Poco più di un anno fa erano tante le squadre italiane pronte a fare follie per Hamed Junior Traoré, trequartista ivoriano allora al Sassuolo che sembrava pronto a esplodere nel grande calcio. Le richieste piuttosto alte del club neroverde spaventarono i club interessati, come Napoli e Milan, e Traoré finì al Bournemouth, in Premier League, per 25 milioni di euro. L’avventura in Inghilterra non è stata finora felice: in un anno Traoré ha collezionato appena 10 presenze e 1 gol tra campionato e Carabao Cup, ma in questa stagione è sceso in campo per soli 44 minuti.

La malaria toglie Traoré dal mercato

Ecco perché, con l’approssimarsi del mercato di gennaio, Milan e Napoli erano tornati a interessarsi a Traoré: l’ivoriano ha solo 23 anni ma vanta già una grande esperienza avendo esordito con l’Empoli appena 17enne; inoltre la sua qualità tecnica potrebbe tornare a fare la differenza in Serie A, campionato che viaggia a ritmi decisamente più bassi rispetto alla Premier League. L’interesse dei due top club, però, è tornato rapidamente a raffreddarsi: a stopparli è stata la notizia che Traoré ha contratto la malaria.

Traoré fermo a lungo a causa della malaria

È stato il Bournemouth ad annunciare che Traoré si è ammalato e non potrà partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Dopo essere stato ricoverato in ospedale ora l’ivoriano sta meglio, ma perché guarisca completamente e recuperi la piena forma ci vorranno diverse settimane. “Le ultime settimane sono state difficili per lui sia dal punto di vista personale che da quello sportivo – ha detto Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth – Traorè resterà fuori per un po’ di tempo. Si sta riprendendo e sta molto meglio. Dobbiamo assicurarci che stia bene e che si riprenda adeguatamente”. Napoli e Milan hanno dunque bloccato le operazioni per Traoré, ma chissà che il nome dell’ivoriano non torni d’attualità alla fine della stagione, nel prossimo mercato estivo.