Napoli, per Osimhen solita follia di fine anno, ecco cosa ha combinato

02-01-2024 10:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Lasciata Napoli in anticipo col permesso della società, Victor Osimhen si è regalato un compleanno e un Capodanno in discoteca nella sua Nigeria, facendo storcere il naso a parecchi tifosi partenopei. Due notti in pista con alcuni compagni della nazionale prima della Coppa d’Africa, lanciando banconote (finte) in segno di prosperità, come fece nel 2021, in piena pandemia.

Osimhen, notti scatenate in Nigeria: cosa ha fatto a Capodanno

Osimhen ha approfittato della squalifica rimediata contro la Roma per volare in Nigeria con qualche giorno d’anticipo, lasciando il capoluogo campano già prima della sfida di campionato pareggiata col Monza. In patria è stato accolto come una vera e propria celebrità dopo lo scudetto vinto da protagonista assoluto con la maglia azzurra e il Pallone d’oro africano.

Poi si è regalato due notti in discoteca a Lagos, dove ha festeggiato il suo 25esimo compleanno e, a seguire, Capodanno. Accanto a lui anche altri compagni di nazionale come Victor Boniface, stella del Bayer Leverkusen, con cui presto scenderà in campo per la Coppa d’Africa.

Il gesto (già visto) di Osimhen che ha fatto il giro del web

In rete circolano diversi video che immortalano le notti danzanti di Osimhen. A far scatenare il web, però, c’è un gesto in particolare compiuto dall’attaccante nigeriano del Napoli. A un certo punto, infatti, lo si vede lanciare banconote in pista.

In molti hanno condannato il calciatore perché convinti che Victor stesse sperperando soldi veri dando così sfoggio della sua ricchezza, ma in realtà si trattava di banconote false sparpagliate in pista in segno di prosperità, come da usanza. Un video simile ebbe non poche conseguenze nel 2021, in piena era Covid. Non a caso, proprio dopo quel blitz in Nigeria, Osimhen risultò positivo.

Osimhen: il rinnovo, le voci di mercato e la rabbia dei tifosi

Proprio nei giorni scorsi Osimhen ha rinnovato il contratto col Napoli fino al 2026 con tanto di stipendio raddoppiato. Ma la sua permanenza in azzurro sembra avere comunque le ore contate: dall’Inghilterra, infatti, arrivano voci sempre più insistenti di un suo possibile passaggio al Chelsea.

Se ne riparlerà in estate, intanto i tifosi partenopei iniziano a essere stanchi degli atteggiamenti sopra le righe dell’ex Lille e delle concessioni fatte dalla società al calciatore. “Non deve tornare più a Napoli, che venga ceduto in questa sessione di mercato” scrive Massimo su Facebook. “La misura è colma” gli fa eco Vincenzo. “Via da Napoli… subito” chiosa Sergio.