Coppa d’Africa: Senza Onana arrivato tardi il Camerun frena, delude anche l’Algeria di Bennacer

Continuano a steccare le big: debutto con pareggio per Camerun e Algeria, fermate da Guinea e Angola. Vola il Senegal: brilla Camara, stella del Metz

16-01-2024 09:22

Continuano a non decollare le big in questa edizione della Coppa d’Africa. Dopo Nigeria ed Egitto, partono col freno a mano tirato anche Camerun, costretto a rinunciare a Onana, e l’Algeria. Chi non stecca è il Senegal di Koulibaly, subito vittorioso all’esordio.

Coppa d’Africa, Gruppo C: senza Onana il Camerun pareggia

I cinque volte campioni d’Africa non vanno oltre al pareggio per 1-1 contro la Guinea. Partiamo dal caso Onana: arrivato giusto in tempo allo stadio Charles Konan Banny, il ct Rigobert Song ha preferito non schierarlo dopo un viaggio durato 24 ore. Una vera e propria odissea, quella vissuta dall’ex portiere dell’Inter. Già, il suo piano era giocare domenica la sfida tra Manchester United e Tottenham per poi non perdersi l’esordio col Camerun il giorno successivo. Ma qualcosa è andato storto. Partito con un volo privato da Liverpool, il maltempo e la nebbia fitta hanno costretto il velivolo a effettuare una deviazione e atterrare a quasi 236 chilometri da Yamoussoukro.

La sua corsa contro il tempo in auto è risultata inutile, perché, pur avendo raggiunto lo stadio per il rotto della cuffia, Song ha preferito affidarsi a Ondoa. Il Camerun è andato subito sotto, poi la Guinea è rimasta in dieci a fine primo tempo per il rosso a Kamano e, a inizio ripresa, i Leoni Indomabili hanno pareggiato con Magri, senza tuttavia riuscire a sfruttare la superiorità numerica.

Debutto super per il Senegal di Koulibaly: Gambia travolto 3-0

Nell’altra partita del Gruppo C il Senegal non ha avuto alcun problema nell’asfaltare il Gambia. I Leoni della Taranga dell’ex Napoli Koulibaly partono subito col piede schiacciato sull’acceleratore: al 4′ sono già avanti col gol di Gueye su assist di Sadio Mané. Nel recupero del primo tempo il Gambia resta in dieci per l’espulsione di Adams e il Senegal prende il largo. Brilla la stella del ventenne Lamine Camara: il talento del Metz raddoppia al 52′ e poi cala il tris nel finale con uno splendido tiro a giro.

Gruppo D: l’Algeria di Bennacer parte male: solo 1-1 con l’Angola

Esordio sottotono in Coppa d’Africa per l’Algeria del milanista Bennacer, fermata sull’1-1 dall’Angola in cui milita il cagliaritano Luvumbo, finito nel mirino del Napoli. Per le Volpi del deserto si mette subito bene, perché sbloccano il match al 15′ con Bounedjah, ma al 68′ i biancoverdi regalano un rigore all’Angola per fallo di Bentaleb. Dagli undici metri Mabululu non sbaglia e fissa il risultato sul pareggio. Belmadi getta nella mischia Slimani, il romanista Aouar e l’ex Napoli Ounas, ma l’Angola regge senza correre rischi.