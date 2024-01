Coppa d’Africa: il programma, le stelle, i favoriti e dove vederla in tv

Iniziato countdown per tagliare il nastro della Coppa d'Africa. Tante le pretendenti per alzare il trofeo: il palinsesto, i gironi e le date dei match

12-01-2024 16:00

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Tutto pronto per la 34ª edizione della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Il paese ospitante e la Guinea Bissau apriranno le danze della manifestazione con la partita inaugurale in programma sabato 13 gennaio alle ore 20.00. Tante nazioni e un titolo, da strappare dalle mani del Senegal, vincitore dell’ultimo torneo.

Favoriti e stelle della Coppa d’Africa

La Nigeria è una delle squadre con più talento. Non solo Osimhen, le aquile vantano un reparto offensivo di livello con Lookman e Chukwueze, ma hanno perso Boniface per infortunio. In mediana Ndidi e Onyedika di certo non sfigurano e in difesa ci sono conoscenze del calcio italiano come Troost-Ekong e Ola Aina. I campioni in carica del Senegal possono contare sulla fantasia di Manè e su altri giocatori come Gueye, Sarr, Koulibaly, Mendy, Dia e Jackson. Il Marocco, dopo il grande Mondiale in Qatar, di certo è una delle candidate alla Coppa d’Africa e con Ziyech, En-Nesyri, Boufal, Ounahi, Amrabat, Hakimi, Mazraoui e Bounou è inutile nascondersi.

Tra le tante pretendenti impossibile non citare anche l‘Algeria di Bensebaini, Bennacer, Mahrez, Aouar e Gouiri. Un piccolo gradino sotto anche l’Egitto di Salah, il Camerun, il Ghana e la Costa d’Avorio padrone di casa. La possibile sorpresa? Il Burkina Faso, che nel girone di qualificazione ha stupito.

Coppa d’Africa, tutti i gironi

Girone A: Costa d’Avorio; Guinea Equatoriale; Guinea-Bissau; Nigeria.

Costa d’Avorio; Guinea Equatoriale; Guinea-Bissau; Nigeria. Girone B: Capo Verde; Egitto; Ghana; Mozambico

Capo Verde; Egitto; Ghana; Mozambico Girone C: Camerun; Gambia; Guinea; Senegal

Camerun; Gambia; Guinea; Senegal Girone D: Algeria; Angola; Burkina Faso; Mauritania

Algeria; Angola; Burkina Faso; Mauritania Gruppo E: Mali, Namibia; Sudafrica; Tunisia

Mali, Namibia; Sudafrica; Tunisia Gruppo F: Repubblica Democratica del Congo; Marocco; Tanzania; Zambia

Il programma della Coppa d’Africa

Girone A

Costa d’Avorio-Guinea Bissau (sabato 13 gennaio, ore 20)

Nigeria-Guinea Equatoriale (domenica 14 gennaio, ore 14)

Guinea Equatoriale-Guinea Bissau (giovedì 18 gennaio, ore 14)

Costa d’Avorio-Nigeria (giovedì 18 gennaio, ore 17)

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio (lunedì 22 gennaio, ore 17)

Guinea Bissau-Nigeria (lunedì 22 gennaio, ore 17)

Girone B

Egitto-Mozambico (domenica 14 gennaio, ore 17)

Ghana-Capo Verde (domenica 14 gennaio, ore 20)

Egitto-Ghana (giovedì 18 gennaio, ore 20)

Capo Verde-Mozambico (venerdì 19 gennaio, ore 14)

Mozambico-Ghana (lunedì 22 gennaio, ore 20)

Capo Verde-Egitto (lunedì 22 gennaio, ore 20)

Girone C

Senegal-Gambia (lunedì 15 gennaio, ore 14)

Camerun-Guinea (lunedì 15 gennaio, ore 17)

Senegal-Camerun (venerdì 19 gennaio, ore 17)

Guinea-Gambia (venerdì 19 gennaio, ore 20)

Guinea-Senegal (martedì 23 gennaio, ore 17)

Gambia-Camerun (martedì 23 gennaio, ore 17)

Girone D

Algeria-Angola (lunedì 15 gennaio, ore 20)

Burkina Faso-Mauritania (martedì 16 gennaio, ore 14)

Algeria-Burkina Faso (sabato 20 gennaio, ore 14)

Mauritania-Angola (sabato 20 gennaio, ore 17)

Angola-Burkina Faso (martedì 23 gennaio, ore 20)

Mauritania-Algeria (martedì 23 gennaio, ore 20)

Girone E

Tunisia-Namibia (martedì 16 gennaio, ore 17)

Mali-Sudafrica (martedì 16 gennaio, ore 20)

Tunisia-Mali (sabato 20 gennaio, ore 20)

Sudafrica-Namibia (domenica 21 gennaio, ore 20)

Sudafrica-Tunisia (mercoledì 24 gennaio, ore 17)

Namibia-Mali (mercoledì 24 gennaio, ore 17)

Gruppo F

Marocco-Tanzania (mercoledì 17 gennaio, ore 17)

RD Congo-Zambia (mercoledì 17 gennaio, ore 20)

Marocco-RD Congo (domenica 21 gennaio, ore 14)

Zambia-Tanzania (domenica 21 gennaio, ore 17)

Tanzania-RD Congo (mercoledì 24 gennaio, ore 20)

Zambia-Marocco (mercoledì 24 gennaio, ore 20)

Ottavi di finale



O1: 1^ gruppo D vs 3^ gruppo B/E/F (27 gennaio, ore 17)

O2: 2^ gruppo A vs 2^ gruppo C (27 gennaio, ore 20)

O3: 1^ gruppo A vs 3^ gruppo C/D/E (28 gennaio, ore 17)

O4: 2^ gruppo B vs 2^ gruppo F (28 gennaio, ore 20)

O5: 1^ gruppo B vs 3^ gruppo A/C/D (29 gennaio, ore 17)

O6: 1^ gruppo C vs 3^ gruppo A/B/F (29 gennaio, ore 20)

O7: 1^ gruppo E vs 2^ gruppo D (30 gennaio, ore 17)

O8: 1^ gruppo F vs 2^ gruppo E (30 gennaio, ore 20)

Quarti di finale

Q1: Vinc. O4 vs Vinc. O3 (2 febbraio, ore 20)

Q2: Vinc. O2 vs Vinc. O1 (2 febbraio, ore 17)

Q3: Vinc. O7 vs Vinc. O6 (3 febbraio, ore 17)

Q4: Vinc. O5 vs Vinc. O8 (3 febbraio, ore 20)

Semifinali

S1: Vinc. Q1 vs Vinc. Q4 (7 febbraio, ore 17)

S2: Vinc. Q3 vs Vinc. Q2 (7 febbraio, ore 20)

Finale 3° posto

Perd. S1 vs Perd. S2 (10 febbraio, ore 20)

Finale

Vinc. S1 vs Vinc. S2 (11 febbraio, ore 20)

Coppa d’Africa, dove vederla in tv

La Coppa d’Africa sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre o in streaming sul sito di riferimento. In alternativa sul 5060 per chi utilizza il decoder Sky.