Mondiali 2030, la FIFA sceglie Marocco, Spagna e Portogallo: tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay

Ufficiale, i Mondiali 2030 si giocheranno in tre continenti e in sei paesi: Marocco, Spagna e Portogallo qualificate di diritto. Nel 2034 via libera all'Arabia Saudita.

04-10-2023 17:59

I Mondiali 2030 si giocheranno per la prima volta su tre continenti e le partite saranno disputate in sei paesi. Lo ha annunciato la Fifa, che ha comunicato a sorpresa la sede della 24ma edizione della Coppa del Mondo, in anticipo rispetto alla scadenza precedentemente indicata del quarto trimestre del 2024. Anzi, più che la sede: le sedi. A ospitare la competizione saranno Marocco, Spagna e Portogallo, mentre la cerimonia inaugurale si terrà a Montevideo, dove si giocò il primo Mondiale nel 1930, con una partita a testa in tre paesi sudamericani: Uruguay, Argentina e Paraguay.

Mondiali 2030, l’annuncio ufficiale della FIFA

L’annuncio della Fifa era stato preceduto proprio da un comunicato della Conmebol, la confederazione sudamericana, che dava notizia – con toni trionfalistici – del ritorno del ‘Mundial’ nell’America meridionale. Poi è arrivato il lungo comunicato del massimo organismo calcistico mondiale, con tutti i dettagli del caso:

Nel 2030, la Coppa del Mondo FIFA unirà tre continenti e sei Paesi, invitando il mondo intero a unirsi alla celebrazione di questo bellissimo gioco, del Centenario e della stessa Coppa del Mondo FIFA. Il Consiglio FIFA ha concordato all’unanimità che l’unica candidatura sarà l’offerta combinata di Marocco, Portogallo e Spagna, che ospiteranno l’evento nel 2030 e si qualificheranno automaticamente in base all’assegnazione degli slot esistenti, subordinatamente al completamento di una procedura di gara condotta con successo dalla FIFA.

La cerimonia d’apertura e le prime partite, però, si svolgeranno in Sudamerica, un omaggio alla terra che ha ospitato la prima edizione:

Il Consiglio ha concordato all’unanimità di ospitare una cerimonia di celebrazione del centenario unica nella capitale dell’Uruguay, Montevideo, dove si è tenuta la prima edizione della Coppa del Mondo FIFA, oltre a tre partite della Coppa del Mondo rispettivamente in Uruguay, Argentina e Paraguay.

Il presidente Gianni Infantino anima del progetto

Deus ex machina del nuovo elefantiaco progetto della FIFA, manco a dirlo, il presidente Gianni Infantino:

La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente allo stadio dove tutto ha avuto inizio, nel mitico Estádio Centenário di Montevideo, proprio per celebrare l’edizione del centenario della Coppa del Mondo FIFA.

E ancora:

Il Consiglio FIFA ha inoltre concordato all’unanimità che l’unica candidatura per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2030 sarà quella congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna. Due continenti – Africa ed Europa – uniti non solo in una celebrazione del calcio, ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Un grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione.

Mondiali, via libera all’Arabia Saudita per il 2034

L’ultima parte del comunicato FIFA che riporta le dichiarazioni di Gianni Infantino contiene, nelle more, il via libera affinché l’Arabia Saudita possa avanzare la propria candidatura a ospitare l’edizione del 2034. Come? Attraverso il principio della rotazione delle varie confederazioni: