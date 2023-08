La Fifa lancia la Superlega: Infantino fa scacco matto in Africa

Ecco la mossa della Fifa: le migliori otto squadre africane si daranno battaglia dal 20 ottobre all'11 novembre nella prima edizione dell'African Football League

Prove di Superlega. Fallito il progetto messo in piedi da Real Madrid, Barcellona e Juventus su tutte con l’obiettivo di bypassare la Uefa, è la Fifa a muoversi grazie all’accordo siglato con la Caf (Confererazione calcistica africana). Già, la prima Superlega si terrà in Africa. Dal 20 ottobre all’11 novembre. Le otto migliori squadre del Continente si daranno battaglia nella prima edizione della African Football League.

Nasce la ‘AFL’: la Superlega d’Africa, le squadre in gara

Alla African Football League (AFL) prenderanno parte le otto migliori squadre del continente africano, scelte in base al ranking e ai tre blocchi regionali Nord, Centro-Ovest e Sud-Est.

gli egiziani dell’ Al Ahly

l’ Esperance Sportive de Tunis (Tunisia)

(Tunisia) il Wydad Athletic Club del Marocco.

del Marocco. l’Enyimba della Nigeria

della Nigeria il Toutu Puissant Mazembe della Repubblica Domenicana del Congo

della Repubblica Domenicana del Congo il Mamelodi Sundowns del Sud Africa

del Sud Africa l’Atletico Petroleos de Luanda proveniente dall’Angola

proveniente dall’Angola il Simba Sports Club della Tanzania.

Superlega africana: sorteggio, date e regolamento

Il sorteggio che definirà gli accoppiamenti della prima edizione della ‘Superlega africana’ voluta da Fifa e Caf, si terrà al Cairo, in Egitto, il 2 settembre e e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della competizione. Si parte con i quarti di finale, che saranno a eliminazione diretta, mentre semifinali e finali si giocheranno nella classica formula andata e ritorno. La prima partita è in programma il prossimo 20 ottobre allo stadio Dar es Salam in Tanzania; le semifinali si disputeranno dal 29 ottobre all’1 novembre; infine la finale d’andata è fissata per il 5 novembre, quella di ritorno l’11.

Questo è solo dell’antipasto della vera Superlega d’Africa

Proprio così: si parte subito con otto squadre. Ma dalla stagione 2024/25 il numero di squadre che parteciperà alla AFL aumenterà in maniera considerevole. Sì, perché saranno 24 i club – quelli con il ranking più alto – che si sfideranno per il titolo di regina d’Africa. Questa competizione avrà il compito di mettere in mostra il meglio del calcio africano agli occhi del mondo. E di fare le prove generali per il Mondiale per club Fifa del 2025. Già, la Fifa. Il grande regista dell’operazione Africa Super League è Gianni Infantino, che dopo l’appoggio indiretto alla crescita del movimento saudita ha dunque attuato un’altra mossa che sembra andare in una direzione ben precisa: limitare lo strapotere internazionale dell’Uefa a livello di club.