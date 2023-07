Superlega addio: la Juventus con una nota ufficiale abbandona il progetto di Agnelli

La Juventus ha rilasciato una nota ufficiale nella quale comunica il suo addio al progetto Superlega: un passo forse dovuto per provare a ricucire i difficili rapporti con la Uefa in vista della possibile esclusione dalla Conference

13-07-2023 23:37

La notizia era nell’aria da tempo ma ora diventa ufficiale. La Juventus dice addio al progetto Superlega e lo fa con una nota in cui comunica la sua decisione di uscire dal progetto. Una mossa studiata dai dirigenti bianconeri per provare a ricucire lo strappo con la Uefa.

Superlega, la Juventus dice addio al progetto

Come detto la notizia era nell’aria, forse sin dall’addio alla società di Andrea Agnelli. L’ex presidente è stato tra i “padri fondatori” del progetto Superlega, quello che maggiormente ci aveva creduto. Dopo il suo allentamento dal club, però proprietà e nuova dirigenza hanno deciso di prendere una direzione completamente diversa, decisamente meno in contrasto con la Uefa.

La scelta di rinunciare alla Superlega si spiega proprio in quest’ottica, dopo le sanzioni arrivata dalla giustizia sportiva italiana, i bianconeri aspettano le decisioni della Uefa che potrebbe estromettere la Juve dalla Conference League nella prossima edizione. Ma la volontà della dirigenza è quella di rimanere fuori dall’Europa per un solo anno per poi rientrare a pieno titolo nella stagione 2024/2025 magari in Champions.

Juventus: la nota ufficiale per uscire dalla Superlega

La Juventus ha pubblicato una nota ufficiale per comunicare la sua decisione di rinunciare al progetto Superlega: “Facendo seguito al comunicato del 6 giugno, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal progetto Super Lega, si rende noto quanto segue”.

“A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione del Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid e FC Barcellona e degli altri club coinvolti”.

Addio Superlega: la decisione della Juventus spiazza i tifosi

I tifosi della Juventus sono sempre stati convinti sostenitori del progetto Superlega e la decisione del club di dire addio sembra spiazzare alcuni che non sanno come prendere questa notizia: “Io spero che sia una mossa per beffare Ceferin, visto quanto sta accadendo la Superlega è l’unica ancora di salvezza, e spero che altri club rinsaviscano”, commenta Fabrizio. Antonio è molto più critico: “Praticamente Elkann preferisce sottostare alla dittatura Uefa e non essere un pioniere del nuovo calcio. Complimenti, ci aspettano anni, forse un decennio di vecchia magrissime”.