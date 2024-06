Coppa America: Venezuela ai quarti, tris Ecuador alla Giamaica. Messico nei guai

Festa grande al SoFi Stadium di Los Angeles, dove la nazionale di Batista è riuscita a battere El Tri grazie al gol del solito Rondon. Evitata l'Argentina.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Entra nel vivo la fase a gironi della Coppa America 2024, con l’Argentina di Leo Messi che finora non ha deluso le aspettative. Nel gruppo B, intanto, non mancano le sorprese: dal passaggio del turno del Venezuela alle difficoltà del Messico, fino ad arrivare al rotondo successo dell’Ecuador, che elimina la Giamaica. Nelle prossime ore, spazio agli Stati Uniti, guidati da Christian Pulisic.

Il Venezuela vince e si qualifica: Messico nei guai

Serata magica per il Venezuela di Fernando Batista, capace di imporsi sul Messico al termine di una partita ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte, nonostante lo straordinario equilibrio che ha caratterizzato i primi 45 minuti. Al 57′, l’episodio che cambia la partita: calcio di rigore per la selezione venezuelana, che porta sul dischetto il veterano Salomon Rondon, freddissimo a tu per tu con Gonzalez, che non riesce ad ipnotizzare il centravanti del Pachuca.

El Tri si riversa in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma senza trovare particolari sbocchi in zona offensiva. Male Gimenez al centro dell’attacco messicano. Brividi finali, con il team di Jaime Lozano che ha dal dischetto l’opportunità per centrare il bersaglio grosso: davanti a Romo si presenta Pineda, che viene divorato dalla tensione e manca l’appuntamento con il gol dell’1-1. Ko pesante, che ora costringe il Messico a battere l’Ecuador per passare il turno.

Ecuador, vittoria e secondo posto: Giamaica eliminata

Nel girone B, è corsa a due per il secondo posto, con Messico ed Ecuador che si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti della prima fase di questa Coppa America. L’obiettivo è regalarsi il quarto di finale contro l’Argentina di Leo Messi, al comando del gruppo A, dinanzi a Canada, Cile e Perù. Vittoria convincente della nazionale ecuadoregna contro la modesta Giamaica, eliminata dalla competizione dopo le due gare finora disputate.

Partenza sprint dell’Ecuador all’Allegiant Stadium di Paradise, con l’undici di Félix Sánchez Bas che trova subito il vantaggio grazie all’autogol di Palmer, figlio di un tiro-cross di Hincapié. La palla assume una traiettoria incredibile e beffa il povero Waite. All’alba dell’intervallo, c’è spazio anche per il raddoppio di Paez, lucido dagli 11 metri. Penalty e gol del 2-0, che indirizza la gara e mette in ginocchio la selezione giamaicana. Nella ripresa, però, non si fa attendere la reazione della compagine allenata da Hallgrimsson, che pesca il jolly con Antonio al 54′. Alla fine, però, non basta, perché l’Ecuador la chiude nel recupero con Minda, bravo a finalizzare l’assist di Gruezo.

Coppa America, le squadre qualificate ai quarti di finale

In attesa dei risultati del girone C e del gruppo D, che andranno a completare il quadro delle partite della seconda giornata della fase a gironi, Argentina e Venezuela hanno già staccato il pass per i quarti di finale della Coppa America 2024. L’Albiceleste, trascinata anche dai gol di Lautaro Martinez, ha superato Canada e Cile senza troppe difficoltà, tenendo persino la porta inviolata e confermandosi una squadra molto equilibrata. Il Venezuela, dal canto suo, ha battuto con un gol di scarto Ecuador e Messico, ritagliandosi la possibilità di fare un ampio turnover contro la Giamaica nell’ultima giornata. Il primo posto, peraltro, garantisce alla squadra di Batista di evitare proprio l’Argentina ai quarti.

Ecco i prossimi appuntamenti della Coppa America, con gli orari (italiani) delle partite che chiuderanno la 2a giornata della fase a gironi: