Coppa d'Africa: pubblicate le date del torneo

Si giocherà nel 2024

30-03-2023 14:41

La Confederazione africana di calcio (Caf) ha pubblicato in una nota le date della prossima coppa d’Africa, in programma il prossimo anno. La manifestazione, che durerà 4 settimane, si svolgerà in Costa d’Avorio ed inizierà il 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara di Ebimpe (Abidjan), con la finale fissata all’11 febbraio. Al momento qualificate oltre cinque nazionali su 24 posti disponibili: Algeria, Marocco, Sudafrica e Senegal, oltre ai padroni di casa.