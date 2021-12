Coppa d'Africa, la Nigeria ha contattato Mourinho

24-12-2021 14:46

Incredibile ma vero, la Nigeria ha provato a convincere José Mourinho a diventare ct in vista della Coppa d’Africa del prossimo mese. Il portoghese è concentrato solo esclusivamente sulla Roma.

Un’offerta che José Mourinho ha però respinto: “Sì, certo, ne abbiamo discusso con Mourinho. Non posso dirvi che non ci abbiamo parlato, perché lo abbiamo fatto – ha detto Amaju Pinnick, presidente della federcalcio locale – . Anche il nostro ministro dello sport ha parlato con lui, non credo che ci sia qualcosa di sbagliato”.

