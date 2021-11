Coppa Davis 2021: c'è la Colombia tra l'Italia e i quarti di finale

27-11-2021 11:59

Per l’Italia di Coppa Davis è già tempo di qualificarsi per i quarti di finale del gruppo mondiale. Dopo le belle vittorie nei singolari di ieri contro gli Stati Uniti, che hanno visto Lorenzo Sonego battere Reilly Opelka e Jannik Sinner travolgere John Isner, oggi c’è una ghiotta occasione per strappare il primo posto nel gruppo E, ossia la sfida contro la Colombia.

Si gioca, ovviamente, sempre al Pala Alpitour di Torino e, come ieri, si comincerà alle 16. Dovrebbero aprire il programma Sonego contro Nicolas Mejia, numero 275 del mondo, a seguire Sinner contro Daniel Elahi Galan, numero 111. L’unico punto di forza dei sudamericani è il doppio, nel quale schierano Juan-Sebastian Cabal e Robert Farah, capaci di arrivare al numero 1 delle classifiche ATP.

Tenuto conto che Sonego è numero 27 e Sinner numero 10 è chiaro che gli azzurri sono nettamente favoriti e avranno dalla loro anche lo splendido tifo del pubblico di Torino per chiudere la pratica subito dopo i due singolari ed evitando il pericolo del doppio: un’occasione da non perdere per approdare tra le otto squadre migliori del mondo.

