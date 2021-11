Coppa Davis 2021, tocca all'Italia: sfida agli Usa per sognare

26-11-2021 07:23

I riflettori del tennis mondiale tornano ad essere puntati sul PalaAlpitour di Torino per la fase finale della Coppa Davis 2021, in realtà prosecuzione dell’edizione 2020 non disputata un anno fa a causa della pandemia di Coronavirus.

Nella giornata di venerdì si è alzato il sipario sui gironi B, a Madrid, con la sorpresa del Canada, finalista 2019, ma privo delle stelle Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, già sotto 2-0 contro la Svezia, C (a Innsbruck Francia e Repubblica Ceca sono sull’1-1) e D, in corso di svolgimento proprio a Torino, con la Croazia sul 2-0 sull’Australia.

Venerdì, invece, partirà l’avventura dell’Italia di Filippo Volandri, inserita nel gruppo E con Usa e Colombia.

Tante le novità rispetto al 2019 e anche rispetto a 12 mesi fa. Diverso il capitano non giocatore, con l’avvento di Volandri che ha posto fine all’era di Corrado Barazzutti, durata 20 anni, e diversa è la composizione della squadra.

Fuori per infortunio Matteo Berrettini, il numero 1 di una squadra giovanissima, ma molto talentuosa, sarà Jannik Sinner, al debutto in Davis al pari di Lorenzo Sonego, che dovrebbe essere l’altro singolarista, e Lorenzo Musetti.

Ad… alzare l’età media sono i due probabili doppisti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, quest’ultimo convocato al posto di Berrettini.

Stati Uniti e Colombia sono avversari alla portata, ma ovviamente di rango differente. Si comincia dalla sfida contro la squadra di coach Mardy Fish, che in singolare schiererà i “bombardieri” John Isner e Reilly Opelka, con Frances Tiafoe prima alternativa, mentre il doppio sarà composto da Jack Sock e Rajeev Ram, coppia di valore con quest’ultimo reduce dalla vittoriia agli Us Open e dal ko in finale alle Atp Finals.

Gli schieramenti non sono ancora stati ufficializzati, ma si parte alle 16 con la sfida tra i due numeri 2, a seguire il match tra i numeri uno e il doppio. Sabato si replica con Italia-Colombia, domenica chiude Usa-Colombia. Ai quartio le prime dei sei gironi e le due migliori seconde.

