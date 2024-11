Coppa Davis 2024, dove vedere in tv e streaming l'Italia di Sinner e compagni nelle Finals 8 a Malaga

Dal 19 al 24 novembre a Malaga si tengono le Final 8 di Coppa Davis. L’Italia se la vedrà contro l’Argentina giovedì 21 a partire dalle ore 17. Diretta tv su Rai e Sky Sport

Non ancora elaborata la vittoria delle ATP Finals di Torino, ci ritroviamo a Malaga per la settimana della stagione 2024 dedicata alla Final 8 della Coppa Davis, in calendario da martedì 19 a domenica 24 novembre.

Edizione già epica, a un anno di distanza dalla vittoria dell’insalatiera da parte di Jannik Sinner e compagni, che conferma lo stato di grazia del numero 1 del ranking mondiale accompagnato sul campo da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e la coppia costituita da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Si riparte giovedì 21 novembre: l’Italia sarà in campo contro l’Argentina per la prima partita dei quarti di finale a partire dalle ore 17.

Coppa Davis 2024, le partite dell’Italia: programma e calendario

Come anticipato sopra, gli Azzurri di capitan Filippo Volandri si misureranno con gli argentini in una prima sfida che incollerà gli italiani allo schermo, complice l’orario estremamente interessante per chi vorrà seguire live la diretta televisiva e in streaming garantita da Rai e Sky.

Si inizia giovedì 21 novembre a partire dalle ore 17, quando è in calendario il primo singolare a cui seguiranno il secondo e il doppio. Semifinale sabato 23 novembre contro Stati Uniti o Australia, le nazioni che vantano il maggior numero di trofei mentre la finalissima si giocherà, invece, domenica 24 novembre.

Giovedì 21 novembre: ITALIA -Argentina, a partire dalle ore 17

-Argentina, a partire dalle ore 17 Sabato 23 novembre: vincente Italia/Argentina-vincente Stati Uniti/Australia, ore 13

Domenica 24 novembre: vincente Italia/Argentina/Stati Uniti/Australia-vincente Spagna/Olanda/Canada/Germania, ore 16

I convocato dell’Italia di capitan Volandri

Confermatissimo Jannik Sinner che guida la squadra degli Azzurri di capitan Volandri, il quale ha voluto con il campione altoatesino anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che si contenderanno il ruolo di secondo singolarista. Nessuna indecisione, invece, sulla coppia che va a formare il doppio: pronto per Malaga il collaudato duo costituito da Simone Bolelli e Andrea Vavassori reduci da un anno che ha riservato loro soddisfazioni innegabili. Fuori dalle convocazioni, invece, Cobolli, Sonego e Arnaldi, che non sarà parte di questa squadra versione 2024.

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Dopo la vittoria dell’edizione 2023 della Coppa Davis, l’Italia parte da favorita e quindi da testa di serie numero 1. Se la vedrà contro l’Argentina mentre, rimanendo nella parte alta, troviamo Stati Uniti e Australia, protagoniste di un nuemro enorme di edizioni.

Parte bassa occupata, invece, dalla temuta Spagna padrona di casa messa contro l’Olanda, e dallo scontro Canada–Germania.

Italia-Argentina

Stati Uniti-Australia

Canada-Germania

Svezia-Olanda

Il calendario completo del torneo di tennis a Malaga

Martedì 19 novembre: Spagna-Olanda (ore 17)

Mercoledì 20 novembre: Germania-Canada (ore 12)

Giovedì 21 novembre: Stati Uniti-Australia (ore 10)

Giovedì 21 novembre: Italia-Argentina (ore 17)

Venerdì 22 novembre: vincente Spagna-Olanda/vincente Canada/Germania (ore 17)

Sabato 23 novembre: vincente Italia-Argentina/vincente Stati Uniti/Australia (ore 13)

Domenica 24 novembre: vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 (ore 16)

Dove vedere la Coppa Davis 2024 in TV e streaming

Ma dove seguire in diretta la Coppa Davis 2024? La Rai si è assicurata i diritti televisivi e in streaming che le consentiranno di offrire una copertura in chiaro su Rai 2 HD e RaiSport HD, dell’Italia consentendo a tutti di seguire l’evento senza costi aggiuntivi. Per lo streaming, quindi, gli utenti potranno optare per RaiPlay, la piataforma digitale che consente di vedere live o in differita i match in calendario.

Sky Sport trasmetterà l’intera competizione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in diretta live offrendo gli incontri in programma della Final 8. Per gli abbonati che volessero optare per lo streaming, potranno avvalersi delle app Sky Go e NOW, sulle smart tv oppure in mobilità o collegandosi dagli altri device registrati.