Coppa Davis: Bologna tra le sedi della fase a gironi

Buone notizie per il capoluogo emiliano che sarà fra le città ospitanti delle fasi a gironi della Coppa Davis, insieme ad Amburgo, Malaga e Glasgow.

Alla luce del grande successo mediatico che ha avuto Torino alla fine del 2021, questa volta sarà Bologna ad ospitare le fasi a gironi della competizione a squadre, in scena dal 14 al 18 settembre presso l’Unipol Arena di Casalecchio. E non lo sarà soltanto per il prossimo Settembre, bensì per i prossimi cinque anni: questo è l’accordo che è stato stipulato tra la Federazione Italiana Tennis e Kosmos.

Con queste parole, il presidente della FIT Angelo Binaghi, ha spiegato il perchè della scelta: “Abbiamo scelto Bologna perchè è stata il frutto di un grande lavoro di squadra che ci ha visto supportati in maniera decisiva dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna e dal Comune di Casalecchio di Reno: rivolgo a tutti loro e a nome del tennis italiano un grandissim grazie. L’idea é di restare a Bologna per tutti e cinque gli anni”.

