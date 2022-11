27-11-2022 17:12

Il Canada vince, come da pronostico, l’edizione 2022 della Coppa Davis, sbarazzandosi 2-0 dell’Australia senza neanche dover giocare il doppio.

Denis Shapovalov si sbarazza con un nettissimo 6-2, 6-4 di Kokkinakis, mentre nel secondo singolare Felix Auger-Aliassime ha battutoAlex De Minaurcon i parziali di6-3, 6-4.

Primo successo in Coppa Davis per il Canada.

Canada, dal ripescaggio alla vittoria finale

I nordamericani, arrivati alle finali di Malaga come una delle nazionali favorite per la vittoria finale, si sono meritati questo successo intriso anche di un pizzico di fortuna.

Il Canada infatti era stato eliminato nelle qualificazioni dello scorso anno col risultato di 4-0 dalla nazionale olandese, salvo poi essere ripescato a causa dell’estromissione della Russia per via delle note vicende belliche.

Prima vittoria in Coppa Davis nella storia della nazionale canadese, sotto gli occhi di Novak Djokovic, vincitore delle Nitto ATP Finals, presente a Malaga per assistere allo spettacolo.

Shapovalov e Auger-Aliassime troppo forti, l’Australia non può far niente

Vittoria annunciata quella del Canada, che dopo aver trovato il successo sull’Italia aveva chiaramente i favori del pronostico. Vittoria netta e quasi sul velluto quella canadese, dopo le durissime lotte contro Germania e appunto azzurri, entrambe iniziate in svantaggio e terminate con un durissimo doppio.

Dopo il successo di Shapovalov su Kokkinakis 6-2, 6-4, il punto decisivo è stato di Felix Auger-Aliassime. Le uniche difficoltà del canadese arrivano a inizio match, costretto a salvare due palle break in apertura e una nel terzo gioco. Da li in poi pero il suo tennis si alza in consistenza, diventando brutale nella precisione e nella forza.

La partita finirà con 22 vincenti e 19 errori gratuiti del canadese, rispetto ai 6 vincenti e 5 errori non forzati dell’australiano.