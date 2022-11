27-11-2022 12:45

Per l‘Italia è sfumato il sogno di tornare ad alzare la Coppa Davis a 24 anni di distanza. Nella giornata di ieri gli azzurri sono stati battuti dal Canada in semifinale. Dopo l’incredibile successo di Sonego su Shapovalov, Lorenzo Musetti ha perso la seconda partita in due giorni e viene surclassato da Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4.

Nel doppio decisivo, assieme a Fognini, Volandri manda in campo un non al 100% Matteo Berrettini, che fa il suo ma non basta. Auger-Aliassime e Pospisil vincono, portando il punteggio finale sul 2-1 e garantendo ai nordamericani la finale contro l’Australia.

Deluse le parole di Volandri e Berrettini, l’Italia nella giornata di oggi ha comunque ricevuto una wild card per la Coppa Davis 2023, e dunque gli azzurri non dovranno giocare il primo turno.

Volandri triste ma orgoglioso: “Non potevo chiedere di più ai ragazzi”

Il capitano della selezione azzurra Filippo Volandri spende belle parole per i suoi ragazzi, nonostante la comprensibile delusione per una finale accarezzata e poi sfumata nel modo più doloroso possibile, quando ormai mancava così poco.

Queste le parole del capitano, che spiega anche la scelta di schierare Berrettini nel doppio invece di Bolelli:

“Bolelli si è infortunato ieri, non si è allenato. Ho chiesto a Berrettini se era pronto, mi ha detto di sì e si è allenato duramente. Ho scelto Matteo perchè so che è un giocatore importantissimo, abituato a giocare questo tipo di competizioni, in questi palcoscenici e come ho fatto nei giorni scorsi se ho una potenzialità nel team cerco di sfruttarla al massimo. Quindi eravamo già decisamente proiettati verso quella scelta e poi il fatto che Sonego aveva dato tutto, forse anche di più, lo stesso Musetti era uno dei papabili…. Ma ho una squadra e faccio scelte e avere Matteo come coniglio che abbiamo tirato fuori dal cilindro, che si è reso pronto a giocare un doppio che era impensabile fino a qualche giorno fa è qualcosa di speciale. Mi porto a casa questo”.

Berrettini sincero: “Non ho rimpianti per aver giocato”

Matteo Berrettini è stato “costretto” a scendere in campo con pochissimi allenamenti a causa dell’infortunio di Simone Bolelli, che non gli ha permesso di prendere parte al doppio.

Il romano classe 1996 è in ripresa dall’infortunio al piede, ed è sembrato comunque competitivo anche se lontano dalla sua forma migliore. Non essendo neanche il doppio la sua specialità, il finalista di Wimbledon 2021 ha comunque fatto il massimo possibile.

Queste le sue parole:

“l mio anno? È difficile da descrivere, non è negativo. Ho sforzato la mia mente per cercare di essere positivo. Ho pensato ad un certo punto di finire la stagione, ma poi sono ripartito. Sarà difficile dormire. Non ho rimpianti per aver giocato oggi”.

Spagna e Italia ricevono una Wild Card per la Coppa Davis 2023

La delusione è davvero tanta, ma c’è anche una bella notizia per quanto riguarda la Coppa Davis. L’Italia di Volandri, assieme alla Spagna e alle due finaliste di quest’anno, ovvero Canada e Australia, hanno ricevuto una wild card per l’edizione 2023, e dunque non dovranno affrontare la fase preliminare e saranno direttamente nei gironi dall’11 settembre (nel caso degli azzurri sarà ancora Bologna la sede).

Al turno preliminare prenderà parte un totale di 24 squadre e il sorteggio per stabilire gli incroci è andato in scena oggi. Le 12 partite verrano giocate tra casa e trasferta il 3-4 febbraio o il 4-5 febbraio. Ogni partita avrà il vecchio format: quattro match di singolare e uno di doppio. Sono state stabilite pure le 12 teste di serie nel sorteggio, basandosi sulla classifica per nazioni della Davis, che prende in considerazione i risultati delle Finals di quest’anno.

Queste le 12 gare:

*Croazia-Austria

Francia-Ungheria*

Usa-Uzbekistan*

*Germania-Svizzera

Gran Bretagna-Colombia*

Serbia-Norvegia*

Kazakistan-Cile*

Belgio-Corea del Sud*

*Svezia-Bosnia

*Olanda-Slovacchia

Argentina-Finlandia*

Repubblica Ceca-Portogallo*

*la nazione avrà il compito di scegliere su quale superfice giocare